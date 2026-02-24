Pravila sam se mrtva, ona se tresla! Edita i Indi otkrile ŠOK detalje TUČA iz detinjstva: Udarila me je i oštetila sluh, a ja sam njoj VID, zato joj BEŽI OKO (VIDEO)

Gostima popadale vilice u studiju!

Naše pevačice, rođene sestre, Indi i Edita Aradinović gostujući u emisiji "Amidži šou" našle su se na teškom zadatku. Naime, trebale su jedna drugoj da otkriju "pakosti" koje su uradile jedna drugoj, a da nisu saznale za to do danas, a kako nije bilo takvih situacija, Indi je progovorila o njihovim tučama i haosima koje su imale kao deca.

- Imala sam debilne ispade da se pravim da sam mrtva kada mama nije kući, plašila sam je, ona se tresla, mislila je da sam mrtva. Gledala sam tada mnogo španske serije. Ona plače, vrišti, udara me, budi me, a onda dođe mama i ubije me od batina - rekla je Indi.

- Jeste, gde, lemala me je - rekla je Edita.

- Gađala sam je jednom daljinskim, odvalila sam joj glavu - rekla je Indi.

- Ja sam bila ljubomorna na nju kakva joj je kosa bila, pa sam joj izvukla pramen, počupala - rekla je Edita.

- Mama me je pustila u kraju, ja se vraćam sa svim, a keva kao: "gde ti je dete", išli smo po dete, dete bilo u kolicima sa strane, zaboravila sam je u prodavnici...Menij e mama čistila uši, ona došla i udarila me u bunu opsnu, probila je i od tada ne čujem dobro na to uvo - rekla je Indi.

- Ona je meni nabila prskalicu u oko i zato mi oko beži ceo život...Ja sam joj pesmu poklonila - rekla je Edita.

- Ja sam od Edite dobila pesmu, da, kada sam bila u bolnici dobijala sam cveće, ruže... - rekla je Indi.

- Šta je bio razlog one epske tuče - pitao je Ognjen.

- Edita je za dosta stvari radi na sebi, dok ja ne, mene život oblikuje, mene život zaista uči - rekla je Indi.

- Tu ne postoji muškarac, ne daj Bože, to nikada u životu - rekla je Edita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić