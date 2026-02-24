NEODOLJIV PRIZOR IZ DOMA OGNJENA AMIDŽIĆA! Mina slikala njihovu ćerkicu Lolu: Danas je napunila mesec dana (FOTO)

Žena Ognjena Amidžića porodila se u 24. januara i na svet donela ćerkicu Lolu. Ona je sada tačno mesec dana nakon porođaja podelila fotografiju iz doma i mnoge raznežila.

Mina je uslikala ćerkicu koja je spavala, a pored nje je bila cucla kao i njene omiljene plišane igračke i zvečke.

U opisu je samo stavila emotikon roze srca.

Ognjen o ljubavi sa Minom

Podsetimo, Ognjen je govorio o ljubavi sa Minom i otkrio kako su im se rodile emocije.

- Bio sam joj šef, mada kod nas je to malo drugačije. Ja sam to rekao i ranije, nikada nisam sreo ženu koja izgleda kao ona, to ne možeš da ne registruješ. Posle se to sve više razvijalo. Između nas je to sve počelo da se razvija kad sam ja već bio u procesu razvoda. Ne znam da li je neko od ekipe znao, bar nisu pokazivali da znaju. Sećam se da su svi bili prijatno iznenađeni i da im je bilo drago - rekao je Ognjen tada za "Informer" i priznao da je bio neveran.

- Jeste, desilo mi se da prevarim partnerku. Jesam. Ali, nikada nisam imao paralelnu vezu. Desila se neka prevara, na kratko. Ako imaš paralelnu vezu to zapravo znači da je prvoj vezi došao kraj. Koji život treba da živiš da bi imao paralelne veze? Moraš da imaš dva mozga, duplo da razmišljaš, da pamtiš šta si kojoj rekao.

Autor: M.K.