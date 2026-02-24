ŠOK ZA ŠOKOM! Trudna Edita progovorila o skandalu s Karleušom, pa otkrila da je imala KRIZU IDENTITETA, a onda priznala da li voli žene! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!
Gostujući u emisiji ''Amidži šou'' u okviru rubrike pitanja sa Instagrama, pevačica Edita Aradinović odgovarala je na kratka i vruća pitanja koje je čitala voditeljka Tijana Stoisavljević.
Kako je došlo do pomirenja s Karleušom?
- To je davno bilo. Ja sam bila njen ozbiljan fan, njen lik i delo. Koga briga posle šta se desilo, ona je gotivac, luda ko zvono...
Da li je tačno da ti je Sergej Pajić najbolji prijatelj?
- Istina je da mi je jedan od dražih, divno stvorenje.
Zbog čega nisi bila gost na koncertu Emine Jahović i da li si dobila poziv za koncert od nje?
- Tada sam saznala da sam trudna, ona je mene na dan koncerta pozvala i rekla mi šta da jedem, kako da se istežem i sve. Imala je sluha za mene pošto sam imala jezive mučnine i hvala joj.
Da li je tačno da si u jednom periodu svog života imala krizu identiteta i da si posumnjala da si u pogrešnom telu, odnosno da si transrodna?
- Da, ali ne zbog toga što su mi se dopadale žene... To je bilo moje tinejdžersko doba, bila sam jako muškobanjasta, tako sam hodala...
Autor: M.K.