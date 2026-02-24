Meni je to potvrda da... Indi progovorila o vezi Mine i Kaspera, nakon što joj je koleginica poručila da je ODRON! (VIDEO)

Indi Aradinović, naša pevačica, gostujući u Amidži šouu progovorila je o odnosu sa Minom Kostić, sa kojom je zaratila zbog komentara na ljubavnu vezu koleginice sa čuvenim Kasperom, ali se osvrnula i na vezu sa Zoranom Marjanovićem!

Indi Aradinović je, naime, na samom početku otkrila kako gleda na vezu Mine Kostić i Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kaspera.

- Meni je drago da bilo ko danas može da pronađe srodnu dušu, ko god na svetu to bio, jer je to meni potvrda da mogu da doživim - rekla je Indi, otkrivši da ne postoji koleginica koja ne zaslužuje da joj se javi kada je sretne, pa je tako otkrila da li je tačno da je Zoran Marjanović uradio pesmu "Afrika" za nju, ali je dao Sandri Afriki da bi je kaznio:

Tačno je. Kako bi me "kaznio"

Takođe, ona je prokomentarisala i to da li je ona ostavila Zorana ili Zoran nju, kao i kako je prebolela raskid, u svom maniru.

- Nikada se mi nismo ni ostavili - rekla je Indi, te je otkrila ko je kriv što ona i Edita nikada nisu snimile duet:

- Mama (smeh). Šalim se...Sada je trudna - rekla je Indi.

Podsetimo, dok su jedni podržavali romansu Kaspera i Mine, bilo je i onih koji nisu imali lepe reči. Tu se našla i pevačica Vesna Vukelić Vendi, koja je javno isprozivala Minu i njenog izabranika. Vendi je, potom, javno objavila snimak njihove veridbe iz "Amidži šoua", a pevačica Indi Aradinović, je u komentarima kratko poručila: "Vendi, volim te".

Nakon toga, Mina Kostić nije ostala nema. Pevačica se direktno obratila Vendi, ne birajući reči, te joj je uputila tešku uvredu nazvavši je:

- Odronu od žene.

Autor: Nikola Žugić