Katarina Živković prekinula Amidži! Uletela u studio i poletela Editi u zagrljaj: Evo šta joj je dala (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić tokom uživo programa otkrio je da je Katarina Živković, naša pevačica, došla u studio kako bi se pozdravila sa Editom Aradinović, te joj je donela specijalni poklon!
Kako je Ognjen najavio, Katarina je uletela u studio, prekinuvši emisiju i poklonivši Editi teglu sa paprikama i tom prilikom joj u uživo programu čestitala trudnoću.
- Da ti čestitam na trudnoći. Iako mnogi jedu krastavac, ja sam tebi donela papriku jer sam iz Leskovca - rekla je Katarina.
- Moja mama mi kaže: "Ona Katarina Živković, svaka joj čast" - rekla je Edita.
Autor: Nikola Žugić