Katarina Živković prekinula Amidži! Uletela u studio i poletela Editi u zagrljaj: Evo šta joj je dala (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Ognjen Amidžić tokom uživo programa otkrio je da je Katarina Živković, naša pevačica, došla u studio kako bi se pozdravila sa Editom Aradinović, te joj je donela specijalni poklon!

Kako je Ognjen najavio, Katarina je uletela u studio, prekinuvši emisiju i poklonivši Editi teglu sa paprikama i tom prilikom joj u uživo programu čestitala trudnoću.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ti čestitam na trudnoći. Iako mnogi jedu krastavac, ja sam tebi donela papriku jer sam iz Leskovca - rekla je Katarina.

- Moja mama mi kaže: "Ona Katarina Živković, svaka joj čast" - rekla je Edita.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

