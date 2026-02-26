Skoro milion evra za LUKS STAN! Nadica Ademov pazarila nekretninu u ekskluzivnom delu Beograda! Od CIFRE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI!

Kompletno opremljen i uređen po najnovijim standardima, ovaj stan vredi svake pare.

Pevačica Nadica Ademov nedavno je pazarila luksuznu nekretninu u elitnom delu Beograda. Ona je sada vlasnica stana u naselju Beograd na vodi.

Za ovaj stan ona je izdvojila basnoslovenu cifru, a cenu mu je diglo naročito to što je kompletno opremljen i uređen po najnovijim standardima.

- Nadici se taj stan iznenada ponudio, u pitanju je potpuno nova nekretnina koja ju je dočekala full opremljena. Trebalo je samo neke sitnice srediti, ali je mahom sve bilo po njenom ukusu. Prethodni vlasnik je stan kupio i opremio, pa ga je tako novog i sređenog i prodao, bez da je naravno bilo ko prethodno živeo ili boravio u njemu. U pitanju je površina od čak 185 kvadrata - rekao je dobro obavešteni izvor i dodao:

- Kvadratura je ogromna, pa ne znam baš tačnu cenu koju su dogovorili, jer ne može se po istoj ceni kvadrata prodati stan od 45 i stan od 185 kvadrata. Koliko znam, kvadrat je platila oko 4.500 evra, što znači da za stan nije dala ispod 830.000 evra. Ovo je baš velika nekretnina koju retko ko može da priušti, a nije svima ni potreban toliki prostor. Međutim, Nadica sa porodicom sada ima komfor za kojim je dugo tragala - rekao je izvor.

Autor: R.L.