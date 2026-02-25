Naša panonska mornarica dobija MALOG KAPETANA! Oglasila se Olivera Balašević nakon vesti da STIŽE UNUK!

Njenoj sreći nema kraja.

Nakon vesti da naslednik legendarnog Đorđa Balaševića, Aleksa Balašević čeka drugo dete, oglasila se i njegova majka, a Đoletova udovica Olivera. Ona nije krila što joj se uloga bake "proširuje", ta da će posle tri devojčice dobiti i unuka.

- Izgleda da je baka mandat bio toliko uspešan da smo proglasili hitan reizbor. Posle tri predivne unuke koje su nas skroz raznežile, stiže pojačanje u muškom sastavu da malo "doda đona" i napravi totalni dar - mar. Naša Panonska Mornarica dobija malog kapetana - stiže dečak da proveri mogu li tri devojčice baš sve da ga nauče - poručila je Olivera i dodala:

- Krv nije voda, a na našem Bulevaru su i poze očigledno nasledne. Dok nas dve ovako sinhronizovano "merimo" svet i vežbamo strogoću prekrštenih nogu, tri princeze su već dobile instrukcije: Naša ženska simetrija uskoro dobija malog "uljeza". Vera već ozbiljno planira strategiju jer stiže pojačanje u muškom sastavu da proveri mogu li ga četiri dame naučiti kako se pravilno "drži linija" u porodici Balašević. Neki novi klinci već uče naše naše porodične simfonije, a ova klupa na Bulevaru postaje tesna za svu ljubav koja se u nju slila. P.S. Jedva čekam da vidim ko će sledeći prekrstiti noge u ovom našem malom, a velikom kraljevstvu.

Aleksa je takođe imao komentar povodom toga što će dobiti sina, te što će se nastaviti loza Balaševića.

- Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku - napisao je on.

Autor: R.L.