Sina Snežane Đurišić MUČILA I MALOLETNA DEVOJKA! Marka dvojica napadača tukli i zlostavljali, a ona je počinila SADIZAM! Još uvek je u bolnici!

Nezapamćeno nasilje.

Sin naše proslavljene pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović nedavno je doživeo jezivo nasilje, a od povreda se još nije oporavio i i dalje je u bolnici.

Gvozdenović je doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila je i maloletna devojka N.O.

Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloletna devojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je ubrzo uhapšena kao i dvojica muškaraca.

Marko je uspeo da teško povređen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

- Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške telesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom lečenju - rekao je izvor.

Marko se i dalje nalazi na bolničkom lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio, ali se njegovo stanje poboljšalo i stabilno je.

Podsetimo, incident se dogodio kada je sin Snežane Đurišić došao kod svog poznanika koji je gotovo nepokretan da mu donese hranu, a onda je, kako se sumnja, iz čista mira napadnut. Navodno je Marko osumnjičenima dugovao 500 evra koje nikako nije vraćao, zbog čega su oni odlučili da se sa njim fizički obračunaju.

Autor: R.L.