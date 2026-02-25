ŠOK ISPOVEST LAJZE MINELI: Zavisnost me umalo ubila, volela sam slavnog reditelja, a sa 80 poručujem – SREĆNA SAM ŠTO SAM ŽIVA!

Holivudska diva Liza Minnelli u svojim prvim memoarima otvoreno je progovorila o burnim ljubavima, borbi sa zavisnošću i teškom odrastanju u senci slavnih roditelja.

Ćerka legendarnog reditelja Vincente Minnelli i glumačke ikone Judy Garland opisala je detinjstvo u Holivudu, ali i bolne trenutke obeležene majčinom borbom sa alkoholizmom, depresijom i lekovima. Nakon smrti Džudi Garland 1969. godine, Mineli je počela da uzima valijum, što je kasnije preraslo u ozbiljnu zavisnost.

Posebno je govorila o upotrebi oksikontina, za koji kaže da ju je umalo koštao života, kao i o teškoj bolesti početkom 2000-ih godina.

Liza Minnelli claims Academy “inexplicably ordered” her to sit in wheelchair at 2022 Oscars appearance https://t.co/XwvSUjcSBO — NME (@NME) 21. фебруар 2026.

U knjizi se osvrnula i na romanse sa slavnim muškarcima. Vezu sa rediteljem Martin Scorsese opisala je kao strastvenu, ali destruktivnu, dok je odnos sa glumcem Peter Sellers bio opterećen njegovim problemima sa mentalnim zdravljem i bizarnim ponašanjem.

Mineli je pisala i o bliskom prijateljstvu sa Princess Diana, navodeći da su se viđale daleko od očiju javnosti i da je imala snažan zaštitnički instinkt prema princezi, koja je trpela ogroman pritisak kao članica kraljevske porodice.

Uprkos svemu što je prošla, Mineli danas poručuje:

„Imam 80 godina i srećna sam što sam živa. Nemojte me zamišljati u ljuljašci na terasi. Iako moje telo slabi, moje srce i životna energija jači su nego ikada. Imam još mnogo života pred sobom.“

Glumica je uputila i snažnu poruku svima koji se bore sa zavisnošću i ličnim problemima – da potraže pomoć i ne odustaju.

Autor: D.S.