ŠOK ISPOVEST LAJZE MINELI: Zavisnost me umalo ubila, volela sam slavnog reditelja, a sa 80 poručujem – SREĆNA SAM ŠTO SAM ŽIVA!

Holivudska diva Liza Minnelli u svojim prvim memoarima otvoreno je progovorila o burnim ljubavima, borbi sa zavisnošću i teškom odrastanju u senci slavnih roditelja.
Ćerka legendarnog reditelja Vincente Minnelli i glumačke ikone Judy Garland opisala je detinjstvo u Holivudu, ali i bolne trenutke obeležene majčinom borbom sa alkoholizmom, depresijom i lekovima. Nakon smrti Džudi Garland 1969. godine, Mineli je počela da uzima valijum, što je kasnije preraslo u ozbiljnu zavisnost.
Posebno je govorila o upotrebi oksikontina, za koji kaže da ju je umalo koštao života, kao i o teškoj bolesti početkom 2000-ih godina.
Liza Minnelli claims Academy “inexplicably ordered” her to sit in wheelchair at 2022 Oscars appearance https://t.co/XwvSUjcSBO— NME (@NME) 21. фебруар 2026.
U knjizi se osvrnula i na romanse sa slavnim muškarcima. Vezu sa rediteljem Martin Scorsese opisala je kao strastvenu, ali destruktivnu, dok je odnos sa glumcem Peter Sellers bio opterećen njegovim problemima sa mentalnim zdravljem i bizarnim ponašanjem.
Mineli je pisala i o bliskom prijateljstvu sa Princess Diana, navodeći da su se viđale daleko od očiju javnosti i da je imala snažan zaštitnički instinkt prema princezi, koja je trpela ogroman pritisak kao članica kraljevske porodice.
Uprkos svemu što je prošla, Mineli danas poručuje:
„Imam 80 godina i srećna sam što sam živa. Nemojte me zamišljati u ljuljašci na terasi. Iako moje telo slabi, moje srce i životna energija jači su nego ikada. Imam još mnogo života pred sobom.“
Glumica je uputila i snažnu poruku svima koji se bore sa zavisnošću i ličnim problemima – da potraže pomoć i ne odustaju.
Autor: D.S.