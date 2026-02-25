AKTUELNO

Domaći

MC Stojan u biznis na Kosmaju uložio milione, pa se predomislio: Dao oglas, sve stavio na prodaju

Izvor: pink.rs/informer.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

MC Stojan iznenadio je sve kada je odlučio da proda luksuzne nekretnine koje je nedavno sagradio, iako je prvobitno planirao da razvije ozbiljan biznis u koji je uložio milione.

MC Stojan, koji inače živi u luksuznoj vili sa bazenom na Kosmaju, sagradio je nedaleko od svoje kuće dve moderne kućice namenjene za luksuzno kampovanje, poznatije kao "glamping".

Njegov prvobitni plan bio je da iskoristi ogromno interesovanje za ovaj planinski kraj koje vlada još od pandemije i da apartmane izdaje. S obzirom na to da se cene ovakvog smeštaja u Srbiji kreću od 70 pa sve do 200 evra za jednu noć, jasno je da je pevač mogao da zaradi ozbiljan novac.

Međutim, MC Stojan se predomislio i odlučio da ove nekretnine stavi na oglas. Kako je naglasio potencijalnim kupcima, u pitanju su luksuzni apartmani savremenog dizajna koji poseduju prostrane terase, a s obzirom na to da su montažnog tipa, veoma se lako mogu preseliti na bilo koju drugu lokaciju.

Autor: D. T.

#MC Stojan

POVEZANE VESTI

Domaći

MC STOJAN ĆE ZGRNUTI OZBILJNU LOVU! Uložio pare u svetski trend, ovaj biznis razvija na Kosmaju!

Domaći

Otkriveno! Evo čime se bavi supruga MC Stojana, nećete poverovati kada čujete gde su se upoznali

Domaći

Kupa se u lovi: Pevač uložio novac od nastupa u biznis u Grčkoj!

Domaći

Naš pevač kupio tri placa ja Kosmaju: Nakon što je napravio kuću za odmoru, rešio da proširi biznis

Domaći

A u međuvremenu, našao joj zamenu: MC Stojan pokazao novu devojku, nakon veze sa Zoranom Mićanović reper PONOVO ZALJUBLJEN (FOTO)

Domaći

Ko bi rekao: MC Stojan nakon raskida sa Zoranom bacio oko na ovu koleginicu (VIDEO)