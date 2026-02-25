MC Stojan u biznis na Kosmaju uložio milione, pa se predomislio: Dao oglas, sve stavio na prodaju

MC Stojan iznenadio je sve kada je odlučio da proda luksuzne nekretnine koje je nedavno sagradio, iako je prvobitno planirao da razvije ozbiljan biznis u koji je uložio milione.

MC Stojan, koji inače živi u luksuznoj vili sa bazenom na Kosmaju, sagradio je nedaleko od svoje kuće dve moderne kućice namenjene za luksuzno kampovanje, poznatije kao "glamping".

Njegov prvobitni plan bio je da iskoristi ogromno interesovanje za ovaj planinski kraj koje vlada još od pandemije i da apartmane izdaje. S obzirom na to da se cene ovakvog smeštaja u Srbiji kreću od 70 pa sve do 200 evra za jednu noć, jasno je da je pevač mogao da zaradi ozbiljan novac.

Međutim, MC Stojan se predomislio i odlučio da ove nekretnine stavi na oglas. Kako je naglasio potencijalnim kupcima, u pitanju su luksuzni apartmani savremenog dizajna koji poseduju prostrane terase, a s obzirom na to da su montažnog tipa, veoma se lako mogu preseliti na bilo koju drugu lokaciju.

Autor: D. T.