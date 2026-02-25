Bolesna je jako, leči se na psihijatriji: Aca Amadeus gori od besa zbog stravičnih optužbi svoje ćerke, najavio NOVU TUŽBU

Nakon teških optužbi koje je na račun Aleksandra Stanimirovića, poznatijeg kao Aca Amadeus, iznela ćerka Vaska Stanimirović, oglasio se on i izneo svoju stranu priče.

Aca se trenutno nalazi u Australiji, a kako je rekao, sve što je ispričala njegova ćerka su laži, koje je izgovorila pod uticajem njegove bivše žene S.S.

- Protiv mene je odbačena krivična prijava u Beogradu i oslobođen sam svega. Moja ćerka je izmanipulisana od strane svoje majke. Ona je jako bolesna, ozbiljno se leči na psihijatriji. Ja ću sada zbog svih ovih laži podneti novu prijavu protiv moje bivše žene, a već sam tužio nju i tasta za krađu jer su mi upali na posed i opljačkali me - tvrdi Aca za Kurir.

- Što se tiče ćerkinih tvrdnji da sam na porno-snimku ja sa njenom majkom i to je laž. Na njemu se čuje da je učenik u pitanju. Kako Vaska može da kaže to? Jel gledala snimak? Dajte da budemo ozbiljni - zaključio je Stanimirović za Kurir.

Vaska Stanimirović, podsetimo, iznela skandalozne tvrdnje na račun svog oca.

- Nije normalno da jedan otac, kakav god da je on, javno izgovori ovakve stvari. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog svog deteta i bivše žene. To je njegova sramota. Nije normalno da ovako javno blati i sebe i nas. Mi mu ništa nismo krive. On je mene pretukao pre nekoliko meseci. Sad živim s mamom u Nišu. Tukao me je i ošišao zbog jedne totalne gluposti i nesporazuma s mojim društvom. Baš je bio agresivan. Saznala sam da se on drogira. Na snimku koji je izašao u javnost moja majka je pretučena i na silu naterana da povuče liniju (kokain, prim. aut.) On to sve objavljuje iz nekog svog besa i hira. Nadam se da će sve ovo da se stiša, jer je ovo najpre njegova sramota kao javne ličnosti. Šta je još rekla za Kurir pročitajte ovde.

