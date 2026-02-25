Aca Amadeus objavio šokantan snimak bivše žene nakon što je optužio da ga je varala sa učenikom

Nakon šokantnih optužbi koje je Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, izneo na račun svoje bivše supruge, a u kojima, između ostalog, tvrdi da ga je prevarila sa učenikom, sada je objavio i snimak.

Aca je na svom Instagramu objavio snimak na kojem je navodno njegova bivša supruga Snežana, koja koristi nedozvoljene supastance.

- Kad ti bivša osvane na internetu - napisao je on.

Nije poznato da li je video koji je Aca objavio na Instagramu i za koji tvrdi da je na njemu njegova bivša supruga delo AI inteligencije i da li je zapis verodostojan.

Podsetimo, pošto je Aca za Kurir ispričao da ga je bivša varala sa svojim učenikom i da koristi zabranjene supstanice, oglasila se i njihova ćerka koja je prokomentarisala i očeve tvrdnje da na internetu postoji intimni snimak njene majke sa učenikom.

- To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine. Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dve godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i videla ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona decu iz škole, s kojom radi, gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam videla taj intimni snimak. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, naterao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je ceo dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se seća kad je taj njihov snimak nastao - tvrdi i nastavlja:

- Kad bih sad srela tatu na ulici, uplašila bih se. On nas uhodi, normalno da mi nije svejedno. Sve je to zbog droge. Skoro mi je napisao poruku s nepoznatog broja da će mi ubiti majku. Što se tiče prijava policiji, mi smo ga prijavile za upad u stan. Tad nam je ukrao sve stvari iz stana. To je bilo kad su se oni već bili razveli. Prijavile smo ga i za pretnje, bušio je gume nama i mojim sestrama. Platio je svog drugara koga je snimila kamera. Ponovo ćemo ga prijaviti jer je ovo prešlo svaku granicu. Mi mu želimo sve najbolje, a on nas ne ostavlja na miru - tvrdi ćerka Ace Amadeusa.

Aca preti bivšoj ženi tužbom

Aca se trenutno nalazi u Australiji, a kako je rekao za Kurir, sve što je ispričala njegova ćerka su laži, koje je izgovorila pod uticajem njegove bivše žene S.S.

- Protiv mene je odbačena krivična prijava u Beogradu i oslobođen sam svega. Moja ćerka, koja je jako bolesna, ozbiljno se leči na psihijatriji, izmanipulisana je od strane svoje majke. Ja ću sada zbog svih ovih laži podneti novu prijavu protiv moje bivše žene, a već sam tužio nju i tasta za krađu jer su mi upali na posed i opljačkali me - tvrdi Aca za Kurir.

- Što se tiče ćerkinih tvrdnji da sam na porno-snimku ja sa njenom majkom i to je laž. Na njemu se čuje da je učenik u pitanju. Kako Vaska može da kaže to? Jel gledala snimak? Dajte da budemo ozbiljni - zaključio je Stanimirović za Kurir.

Autor: D. T.