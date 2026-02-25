AKTUELNO

Domaći

Ona je generalno luđa od mene: Amidžić iskreno o porodičnom životu i braku sa suprugom Minom

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Nedavno su porodicu proširili novom prinovom.

Voditelj TV Pink Ognjen Amidžić progovorio je o privatnom životu i porodici. Voditelj je otkrio šta mu je najvažnije u zajedničkom životu sa ženom i koliko su ga deca promenila.

Foto: Instagram.com

- Ja sam oduvek i hteo devojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namesti. Devojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarci, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - govorio je Ognjen za Blic i dodao:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ma ja sam šala komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica - govorio je Amidžić.

Autor: D. T.

#Mina Naumović

#Ognjen Amidžić

POVEZANE VESTI

Domaći

Iskreno o braku: Nataša Aksentijević progovorila o braku i preljubi: Zaljubim se u vozača, odem kod njega i sve priznam

Domaći

Ognjen Amidžić podelio sliku sa trudnom Minom: Evo kako ona izgleda pred porođaj

Domaći

Stigla prinova! Pevač Deen i njegov partner proširili porodicu: Naše malo čudo! (FOTO)

Domaći

HTELA JE DA SE UDA ZA MENE AKO JOJ KUPIM STAN NA DEDINJU I AUTO: Naš poznati pevač o vezi sa Minom Kostić, otkrio da li je ona sa Kasperom zbog novca!

Domaći

'UŽIVAM DA BUDEM MAJKA I SUPRUGA!' Marija Egelja otvorila dušu i progovorila o ljubavi sa suprugom i porodičnom životu: Spavam 4 sata dnevno...

Domaći

NE MOŽEMO SVI U 100 KVADRATA: Indira iskreno o ceni nastupa i estradi! Pevačica otkriva i sve o porodičnom životu