Ona je generalno luđa od mene: Amidžić iskreno o porodičnom životu i braku sa suprugom Minom

Nedavno su porodicu proširili novom prinovom.

Voditelj TV Pink Ognjen Amidžić progovorio je o privatnom životu i porodici. Voditelj je otkrio šta mu je najvažnije u zajedničkom životu sa ženom i koliko su ga deca promenila.

- Ja sam oduvek i hteo devojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namesti. Devojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarci, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - govorio je Ognjen za Blic i dodao:

- Ma ja sam šala komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica - govorio je Amidžić.

Autor: D. T.