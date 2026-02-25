Bivša Dačićeva snajka slavi rođendan: Milica Jokić upriličila feštu, a evo koliko je godina napunila

Folk pevačica Milica Jokić ima poseban razlog za slavlje!

Naime, poznata pevačica danas proslavlja rođenan, zbog čega je tim povodom upriličila žurku za najbliže prijatelje i porodicu.

Sjajno raspoložena slavljenica dočekala je rođendan tačno u ponoć, kada je oduvala svećicu na rođendanskoj torti, a slavljenički prizor podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Inače, pevačica je napunila 25 godina, a prethodnih godina mediji su često pisali o njenoj emotivnoj vezi sa Lukom Dačićem, sinom Ivice Dačića. Ono što ljudi ne znaju jeste da, pored završene srednje muzičke škole, pohađa težak fakultet.

- Ima puno toga što ljudi ne znaju o meni. Uz srednju školu, završila sam i muzičku, danas studiram ekonomski fakultet. Moji roditelji smatraju da pored pevanja treba da imam i fakultet, i ja tako mislim. Nikad se ne zna, ja sam sebe pronašla u muzici, definitivno ću se time baviti, ali opet mislim da je dobro da pored toga imam nešto završeno – zaključila je Milica Jokić ranije za medije.

Autor: D. T.