AKTUELNO

Domaći

Karleuša žestoko prozvala učesnike PZE: Jeftini satanistički obredi neke bolesne sekte!

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda, pa dala oštar sud o učesnicima PZE i pomenula novi direktorku RTS.

Do Šimanovaca ju je dovezao najbliži saradnik, a Jelena je za snimanje izabrala usku roze haljinu sa posebnim detaljem koji je nosila oko ruku. Na prvo pitanje o prvoj polufinalnoj večeri PZE, Karleuša je bila oštra.

Foto: Pink.rs

- Kao satanistički obredi, ali jeftini satanistički obredi neke bolesne sekte. Bukvalno, s*anje neviđeno.

Pomenula je i novu direktorku RTS Manju Grčić.

- Gde da se prijavim? Ja treba direktno da budem izabrana i da prestavljam Srbiju kao najveća zvezda, a ne da se takmičim sa onim indijancima netalentovanim.

Foto: Facebook.com

- Evo sledeće godine. Pa kako neću, evo čujem da imamo novu direktorku RTS, čujem da je super lik koju poznajem, tako da, eto nama sreće sledeće godine.

Autor: D. T.

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Domaći

ONA NIJE SINONIM ZA MODU! Karleuša žestoko prozvala Lepu Brenu čim je čula za njen brend: Ne bih nosila njene komade, ne nosim CIRKUSKE KOSTIME!

Domaći

Evo zašto se Ognjen Amidžić nije pojavio na snimanju Pinkovih zvezda: Bojana Lazić sve otkrila

Domaći

KARLEUŠA NAPRAVILA RUSVAJ U PINKOVIM ZVEZDAMA! Na prvo snimanje došla u OVOM IZDANJU, pa prozvala Desingericu: On je HOROR, došlo mi je da PLAČEM! (VI

Domaći

DA KAŽEM ISTINU? NE PLAĆA ALIMENTACIJU! Karleuša javno prozvala Duška Tošića: Biće rešen novim zakonom!

Domaći

Imala sam noćne more: Karleuša pred suđenje sa Cecom imala da poruči samo jedno, evo da li se Ražnatovićka pojavila

Domaći

Evo kako je Bojana Lazić reagovala kada je saznala ko je nov član žirija: Otkrila i kada se Zorica Brunclik vraća u svoju stolicu