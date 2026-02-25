Samo se blamiraju! Desingerica ispljuvao učesnike PZE, a ovako govori o tri krivične prijave koje su zbog jagnjeta na bini podneli protiv njega

Dragomir Despić Desingerica došao je na snimanje Pinkovih zvezda u svom luksuznom zelenom džipu marke BMW.

Desingerica je bio u opuštenom izdanju, odnosno trenerkama i bio je sve vreme nasmejan i raspoložen. Upitan da prokomentariše da li je napokon video tri krivične prijave koje su protiv njega podignute u skandalu sa jagnjetom na nastupu kaže:

- Što bih dobio? Pa nije to igraonica da se zezaju s tim stvarima.

Jelena Karleuša mu je pružila podršku, a on je to prokomentarisao te se osvrnuo i na taj događaj i celokupno viđenje te situacije.

- Rekla mi je šta je rekla. J*** ga, to je stav svakog normalnog čoveka koji uđe razumeš, ko god nešto kaže loše ili napiše to je sujeta ili ljubomora ili je blago retardiran pa ne vidi na snimku da je to neko doneo, izneo... Ja ne mogu da branim bilo kome da donosi u klub životinje, decu, drogu, alkohol... Šta da radim da vidim takvog i kažem:"Jesi bre ti normalan". Svako ima svoj život i svoje postupke i posledice za to. Ja da sam hteo a imam milion ideja, verovatno bih uradio nešto zanimljivo mislim na bini sa bilo čim što mi se donese... Donese mi se mašinica ja ošišam, ali kad mi se donese ovca nisam shvatio šta se dešava s tim... - rekao je Despić.

Prokomentarisao je i trku za srpskog predstavnika na Evroviziji.

- Nisam gledao, nešto je Nevena pustila. Vidim da se svi valjaju po podu, obrisali tamo onu binu.... Malo, malo okreneš se, valjaju se po podu.

Kaže da on ne bi voleo da nas predstavlja na ovom festivalu.

- Ne bih, ne bih... Ne bih otišao ni da me pošalju na Evroviziju da mi kažu:"Brate, ti si za to, ne moraš da se blamiraš sa ovim". Mislim da niko ko je uspešan ne bi to dozvolio sebi u životu.

Autor: D .T.