Elena Karaman Karić u liftu zajedno sa dečkom i bivšim mužem: Lumpovali do jutra, a onda opalili selfi (FOTO)

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Elena Karaman, dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, iza sebe ima tri braka, a trenutno uživa u vezi sa fotografom Dušanom Reljinom.

Elena i njen bivši muž Andrija Drašković su nedavno sinu Matiji proslavili rođendan, a sada je na mrežama objavljena slika koja ne prestaje da se komentariše.

Foto: Instagram.com

Naime, Elena i Andrija su pre nekoliko dana proslavili sinu rođendan u jednom restoranu, a cela porodica je tom prilikom bila na okupu.

Na proslavi su bili i Elenini sinovi iz drugih brakova, Luka i Simon. Nije izostao ni Elenin partner Dušan Reljin, a Simon je čak objavio i njihovu zajedničku fotografiju na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram.com

Na proslavi su, takođe, bili i Verica Rakočević kao i njen suprug Veljko Kuzmančević.

Nakon proslave, Veljko je na Instagramu podelio sliku iz lifta na kojoj vidimo Elenu, njenog bivšeg muža Andriju Draškovića, njenog dečka Dušana, kao i Vericu Rakočević.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

#Elena Karaman Karić

