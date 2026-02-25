Brenin sin Viktor objavio novu fotku, mamina koleginica mu komentarisala: Ljudi ne znaju koliko si bio razmažen

Najmlađi sin jugoslovenske zvezde Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, veoma je aktivan na društvenim mrežama gde sa pratiocima svakodnevno deli trenutke iz svog privatnog života. Međutim, njegov poslednji potez izazvao je lavinu reakcija.

Viktor Živojinović je jednom objavom potpuno raznežio javnost kada je na svom profilu podelio fotografiju iz ranog detinjstva. Mnogi pratioci koji nisu pratili njegovo odrastanje priznali su da ga na slici uopšte nisu prepoznali.

Ipak, pevačici Sanji Đorđević, inače bliskoj prijateljici Lepe Brene, nije trebalo mnogo vremena da shvati da se na staroj fotografiji nalazi upravo maleni Viktor. Ona se odmah oglasila ispod objave i svojim simpatičnim komentarom "raskrinkala" Breninog naslednika:

– Pa ovo si ti. Znam te od kada si se rodio. Ali ljudi ne znaju kako si bio razmažen, ali opet najlepša beba na svetu – napisala je Sanja, dodavši emotikone srca.

Podsetimo, Viktor se godinama unazad borio sa velikim viškom kilograma. Ipak, pokazao je neverovatnu istrajnost i uspeo da skine čak 70 kilograma, i to isključivo zahvaljujući pravilnoj ishrani i redovnim odlascima u teretanu.

I Lepa Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema sa kilažom.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica ta domaće medije dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes.

Autor: D. T.