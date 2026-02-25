AKTUELNO

Majka i ćerka prave bombe! Ovako Nataša Bekvalac trenira sa Hanom, ne zna se koja je zgodnija (VIDEO)

Foto: Instagram.com

Nataša Bekvalac čini se da nikada nije izgledala bolje. Nataša se bacila na treninge i svoju liniju dovela do savršenstva, ali ne samo to, pevačica je zategla svaki mišić na sebi.

Nataša Bekvalac podelila je slike i snimke sa ćerkom Hanom Ikodinović i pokazala kako su majka i ćerka partnerke u treningu. Njih dve su izabrale pilates reformer, a rezultati su vidljivi.

Video: Instagram.com

Majka i ćerka izgradile su ženstvene, vretenaste mišiće, a ne zna se koja bolje izgleda.

Video: Instagram.com

Podsetimo, Nataša je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o preseljenju starije ćerke Hane.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo.

Foto: Instagram.com

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

