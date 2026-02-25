Bilo je strašno gledati Sašinu ćerku kako priča o ocu! Ćiri slomljeno srce nakon Aleksandrine ispovesti: Zagrlio sam je, bilo je užasno

Pevač Dejan Ćirković Ćira otkrio je potresne detalje sa snimanja filma o estradnom magu Saši Popoviću.

Saša Popović 1. marta prošle godine izgubio je bitku sa opakom bolešću, a pred godišnjicu smrti snimljen je film o njegovom životu. U dokumentarnom filmu "Sale" govorile su mnoge poznate ličnosti, članovi porodice i prijatelji, a među njima je i pevač Dejan Ćirković Ćira, koji je veoma teško podneo smrt prijatelja.

Kako priča na početku, za njega je Saša i dalje živ.

- Prošlo je tako brzo tih godinu dana i ta godina kad prođe, to će brzo da se zaboravi... Meni je on živ. Ja živim u inostranstvu, tako mi je bilo i za moje roditelje, jer nisam bio svaki dan sa njima, a drugo je kad si ti svaki dan s nekim u kući i kad taj neko nestane onda ti fali. A ovako kad si ti odsutan, pa dolaziš na nekoliko meseci... Ja kad se vratim u Nemačku, mislim da je on na Bežaniji... Ja kad dođem kod Suleta, ja mislim tu je on negde, evo ga. Kod mene to ne bledi - priča folker i dodaje:

- Kad smo to snimali, veruj mi da je to bilo jako teško. Snimali smo u decembru kod Suze kući, tu smo bili ona, ja, njihova ćerka Aleksandra i porodični prijatelji iz Beča... I to je tako bilo potresno i emotivno. Kad je neko pričao, ja sam bežao gore da ne slušam. Ali opet, ne možeš da ne čuješ jer je to takva tišina, u momentu čujem da pričaju i onda se ućute, pa znam šta je - čim ćute znam da su suze, pa dok dođu k sebi, i tako dalje... Tako je bilo i kod mene, teško. Nema veze što je prošlo godinu dana, to je jako brzo prošlo, da niko ne može da veruje da je prošlo.

U ovom filmu pred kamere je prvi put stala i Sašina ćerka Aleksandra, koja je sve vreme plakala i koja se ne miri sa očevom smrću. Ćira je sada istakao da mu je to bio najpotresniji trenutak kada je slušao Popovićevu naslednicu kako priča.

- Uf, što mi je to teško bilo. Kad je ona pričala nisam se krio, bio sam tu u kuhinji. To mi je bilo užasno. Ne znam odakle je ona smogla snage, posle toga je samo otišla u sobu gore. Toliko mi je bilo žao, ja sam je zagrlio, ne znam kako da opišem taj osećaj. Bilo je kao da joj je neko javio, da je on tog trenutka umro. Ja je znam ceo život, vesela, srećna devojka, nikad je nisam video tužnu. Jeste bila plakala kad je bila sahrana, a kad smo to snimali, nisam očekivao da će tako da reaguje. Međutim, bilo je strašno. Ja ću sad da zaplačem kad se setim šta je pričala - priča Ćira.

Kako kaže, Saša je imao planove da zaplovi u mirnu luku u uživa u poznim godinama života, ali ga je opaka bolest u tome sprečila.

- Kad je napunio 70 godina, rekao je: "Sve sam sredio, sad ću da uživam. Sad ćemo Sule i ja da putujemo, idemo tamo, ovamo...Sve ću da ostavim ovo i da putujemo". Imao je lepe planove. Međutim, eto... Sekunda ti menja život - završava on sa knedlom u grlu.

