Evo čime se bavi Bregina najmlađa ćerka: Otac joj u nekretninama ima 35 miliona, a ona radi za 20 evra

Dok Goran Bregović važi za jednog od najbogatijih muzičara na ovim prostorima sa razrađenim biznisom u Parizu, njegova najmlađa naslednica odlučila je da sama zarađuje svoj dinar, i to na iznenađujući način.

Legendarni muzičar Goran Bregović godinama je u braku sa suprugom Dženanom sa kojom ima tri ćerke Emu, Unu i Lulu. I dok se procenjuje da Brega samo u nekretninama ima bogatstvo vredno oko 35 miliona evra, njegova najmlađa ćerka, koju mediji nazivaju "fatalnom plavušom", ne oslanja se na očevo bogatstvo.

Lula Bregović (21), koja je od roditelja nasledila lepotu i talenat, odlučila je da se bavi zanatom. Iako je zainteresovana za modu i dizajn, ona je trenutno posvećena umetničkom iscrtavanju noktiju.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste skromnost cena njenih usluga s obzirom na to da joj je otac milioner.

Lula je na društvenim mrežama transparentno objavila svoj cenovnik. Dizajniranje prirodnih noktiju kod Bregine ćerke košta svega 20 evra. Za one koji žele "gel set", potrebno je izdvojiti od 30 do 40 evra u zavisnosti od veličine, dok najskuplja usluga, takozvani "full freestyle", košta 45 evra.

Ona posao ne obavlja u luksuznom salonu, već u svom domu u Parizu. Koliko je posvećena i iskrena prema mušterijama, govori i simpatično upozorenje koje je izdala: klijenti koji su alergični na mačke treba da imaju u vidu da ona radi u stanu gde borave ljubimci. Sudeći po fotografijama njenih radova, Lula je postala vrlo vešt majstor sa interesantnim motivima.

Goran Bregović je jednom prilikom istakao da su njegove ćerke prave "Francuskinje", te da među sobom razgovaraju isključivo na francuskom jeziku jer su tamo odrasle i školovale se. Zanimljivo je da, kada dođu u naše krajeve, vole da posećuju zabave sa narodnjacima.

- Vole, kad su ovde, one prave te žurke sa našim narodnjacima. One to zovu ‘seljana’, ali uživaju - otkrio je Bregović ranije.

Autor: D. T.