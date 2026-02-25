S Kosova pozivaju na zabranu Zejne! Zahtevaju da ne ide na Evroviziju sa pesmom Jugoslavija, evo šta su naveli da im smeta

Naša pevačica Zejna Murkić plasirala se sinoć u finale muzičkog takmičenja PZE, a sa Kosova i Metohije stigli su pozivi da joj se onemogući da ide na Evroviziju u Beč, što je odmah pokrenulo sijaset komentara!

Pevačica Zejna Murkić plasirala se juče u finale PZE 2026, a sada se našla na udaru na društvenim mrežama zbog svoje pesme "Jugoslavija". Na popularnoj stranici Kosovo Eurovision na Iksu napali su Zejnu zbog vizuala koji je imala u prvoj polufinalnoj večeri PZE 2026.

- Pevačica je sada zapravo potvrdila kroz svoje scenske vizuale da njena pesma nosi političku poruku. U njenoj scenografiji može se videti Zgrada Generalštaba u Beogradu, zgrada koju je NATO bombardovao 1999. godine kako bi zaustavio genocid na Kosovu - napisano je na njihovoj stranici.

1/2 The singer has now effectively confirmed — through her stage visuals — that her song carries a political message. In her scenography, the General Staff Building in Belgrade can be seen, the building that was bombed by #NATO in '99 to stop genocide in #Kosovo. pic.twitter.com/RMFdgGFnSE — Eurovision Kosovo (@ESCKOSOVO) 24. фебруар 2026.

- Iako je pokušala da zakloni zgradu scenskim efektima, politička poruka pesme ostaje jasna. Evrovizija nije mesto za političke izjave! - naveli su dalje.

Na nalogu Eurovision Kosovo navodilo se da Srbija "ne može da odvoji politiku od Evrovizije".

Kako se tvrdi u objavi, u pitanju je numera koja "glorifikuje Jugoslaviju". U objavi se dalje ističe da, ukoliko Srbija izabere ovu pesmu kao svog predstavnika za Evroviziju 2026, EBU je neće dozvoliti, jer su političke poruke, prema pravilima takmičenja, zabranjene.

Autor: Nikola Žugić