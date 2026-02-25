Evo šta se dešava u domu Zdravka Čolića! Pevaču bacili bombu, a pogledajte kako izgleda vila na Dedinju danas (PAPARACO)

Pre nekoliko nedelja, u medijima je poput plamena odjeknula vest da je na kuću legendarnog pevača Zdravka Čolića bačena bomba, a kako je nedavno saslušan i sam pevač, ekipa emisije "Paparaco lov" otišla je do njegovog doma, kako bi ispratila šta se događa u ovom domu nakon ovog nemilog događaja.

Tamo su, naime, zatekli gospođu Čolić, koja je izašla iz porodičnog doma, a potom se zaputila ka jednoj radnji gde se nabavlja oprema za kupatilo. Ne zna se da li su rešili da poprave oštećenje nastalog bacanjem bombe na dom ili redovno renoviranje.

Nakon što su završili nabavku, vratili su se u porodični dom, gde ih je ekipa ove emisije ostavila da nastave sa svojim obavezama.

ZDRAVKO ČOLIĆ DVA SATA PROVEO U POLICIJSKOJ STANICI

Podsetimo, pre tri dana, kako su mediji pisali, Zdravko Čolić, proveo je, navodno, gotovo dva sata u policijskoj stanici gde je davao iskaz povodom stravičnog incidenta kada je 3. februara oko pet sati ujutru na njegovu porodičnu kuću bačena bomba.

Kako je pisao Kurir, pevač Zdravko Čolić je saslušan neposredno po povratku iz Hrvatske, gde je boravio u trenutku ovog nemilog događaja. Pred nadležnim organima izneo je sve detalje koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju napada. Iako je reč o izuzetno neprijatnoj situaciji koja je uznemirila javnost, Čolić je tokom razgovora sa policijskim službenicima bio veoma smiren, staložen i raspoložen. Strpljivo je odgovarao na sva postavljena pitanja i potpitanja, a istraga je bila fokusirana na moguće motive napada.

- Posebno je istakao da se nikome nije zamerio i da u karijeri nije imao problema sa saradnicima, kolegama, a ni sa poštovaocima njegovog lika i dela. Istakao je da neprijatelje nije pravio, niti ih ima, a da on zna. Nije želeo da upre prstom ni na koga sa estrade, a ni iz drugih miljea - tvrdi izvor za domaće medije.

Odustaje od privatnog gonjenja, porodica na prvom mestu

Tokom saslušanja, pokrenuto je i pitanje eventualnog privatnog gonjenja napadača. Međutim, pevač je ostao pri stavu da osobe koje se dovode u vezu sa napadom neće privatno tužiti, niti krivično goniti, jer veruje da iza svega stoji neko drugi i uzda se da će istraga pokazati pravu pozadinu incidenta.

Zdravko Čolić je naglasio da mu je u ovom trenutku najvažnije da sazna istinu, prevashodno zbog bezbednosti svoje porodice.

Autor: Nikola Žugić