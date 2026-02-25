Pink.rs saznaje: Hitno hospitalizovan Sloba Vasić, evo o čemu je reč

Kako saznaje ekipa našeg portala, naš pevač Sloba Vasić hitno je hospitalizovan, a evo i zbog čega!

Naš pevač Sloba Vasić se, naime, već neko vreme, kako saznajemo od izvora bliskog pevaču, bori sa anksioznošću, te je tako sad zbog pretrpljenog stresa završio u bolnici jer se, kako navodi izvor onesvestio...

Sloba: "Psihički mi je teško, ali me je život naterao na to"

U svom prvom obraćanju, pre šest meseci, Sloba Vasić je detaljno govorio o operaciji smanjenja želuca i otkrio da mu je bilo teško ali da nije imao drugog izbora nego da legne na operacioni sto.

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jeeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - počeo je svoju ispovest Sloba.

- Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. o juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja... da ne govorim sad kad sam uzeo dve tri kašike supe - rekao je Sloba tada i otkrio da je za to vreme smršao čak 8 kilograma.

Autor: Nikola Žugić