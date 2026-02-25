AKTUELNO

Domaći

PORODIČNA IDILA POSLE POROĐAJA! Dok Milica Todorović uživa sa sinom, mama i Sandra Afrika razmenjuju novosti!

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs/P. Radosavljević ||

Milica Todorović se oporavlja nakon porođaja, majka joj pomaže, a Sandra Afrika obećala posetu bebi!

Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana. Njena majka, Jasmina Todorović, sve vreme je uz ćerku i pomaže joj u prvim danima majčinstva, a domaći mediji su je uslikali ispred zgrade dok je šetala psa.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je Milica bila u stanu i brinula o bebi, njena majka je fotografisana ispred luksuznog kompleksa u Beogradu, gde pevačica ima stan.

Tokom šetnje, Jasmina je srela i Sandra Afrika, koja je takođe izvela psa. Njih dve su se srdačno pozdravile i kratko porazgovarale.

Jasmina je tom prilikom ispričala da se Milica uspešno oporavlja od porođaja i da beba lepo napreduje, a Sandra je obećala da će ih posetiti čim mališan još malo poraste i ojača.

Na adresu Milice Todorović u međuvremenu su stizali i paketi iz poznate radnje za dečju opremu, koje je, po svemu sudeći, ponosna mama brižljivo odabrala za svog sina.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

Autor: Nikola Žugić

#Dom

#Jasmina Todorović

#Majka

#Milica Todorović

#Porođaj

#Sandra Afrika

#koleginica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

NIKO GA NIJE VIDEO POSLEDNJIH DANA: Milica Todorović pred teškom odlukom, evo da li će ostati sa ocem svog deteta

Domaći

Milica Todorović prvi put nakon porođaja napustila stan na Novom Beogradu: Evo sa kim su je uhvatili

Domaći

Mama je stalno uz nju, povremeno i sestra: Komšije Milice Todorović otkrile ko posećuje pevačicu nakon porođaja

Domaći

NOVA ŠOK AFERA! Sandra Afrika na poziv oženjenog košarkaša otputovala u italiju?

Domaći

Mislila sam da je neki klošar: Sandra Afrika otkrila sve o susretu sa sinom Dejvida Bekama

Domaći

Evo ko je prvi došao da poseti Milicu Todorović dan nakon porođaja: Nećete verovati o kome je reč