PORODIČNA IDILA POSLE POROĐAJA! Dok Milica Todorović uživa sa sinom, mama i Sandra Afrika razmenjuju novosti!

Milica Todorović se oporavlja nakon porođaja, majka joj pomaže, a Sandra Afrika obećala posetu bebi!

Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana. Njena majka, Jasmina Todorović, sve vreme je uz ćerku i pomaže joj u prvim danima majčinstva, a domaći mediji su je uslikali ispred zgrade dok je šetala psa.

Dok je Milica bila u stanu i brinula o bebi, njena majka je fotografisana ispred luksuznog kompleksa u Beogradu, gde pevačica ima stan.

Tokom šetnje, Jasmina je srela i Sandra Afrika, koja je takođe izvela psa. Njih dve su se srdačno pozdravile i kratko porazgovarale.

Jasmina je tom prilikom ispričala da se Milica uspešno oporavlja od porođaja i da beba lepo napreduje, a Sandra je obećala da će ih posetiti čim mališan još malo poraste i ojača.

Na adresu Milice Todorović u međuvremenu su stizali i paketi iz poznate radnje za dečju opremu, koje je, po svemu sudeći, ponosna mama brižljivo odabrala za svog sina.

Autor: Nikola Žugić