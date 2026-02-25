UDOVICA GOCA I ĆERKA ŽAKLINA ČUVAJU USPOMENU NA TOMU: Porodica uživa na koncertu uz suze i aplauz na Zdravkovićeve pesme (FOTO)

Beogradska MTS dvorana biće je ispunjena emocijama, setom i pesmom na koncertu posvećenom nezaboravnom šansonjeru Tomi Zdravkoviću, u organizaciji SEMUS.

Veče će pokazati da njegove pesme ne žive samo u arhivama, već u srcima publike, kolega i porodice. Koncert iz serijala „Zvezde među zvezdama“, osmišljen kao omaž velikanima domaće estrade, ovoga puta u potpunosti je bio posvećen jednom čoveku – boemu čija je zvezda, kako su organizatori istakli, „najsjajnija na muzičkom nebu“.

Na sceni će se smenjivati 14 vrhunskih izvođača (Snežana Đurišić, Beki Bekić, Katarina Živković, Nemanja Nikolić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Sanja Vučić, Aleksandar Aca Ilić, Princ od Vranje, Miloš Radovanović, Bane Mojićević, Marko Gačić, Slobodan Elbet i Perica Vasić) koji će uz Saborski orkestar pod upravom Zorana Vlajića, koji će pevati Tomine hitove, a svaka nota biće dočekana gromoglasnim aplauzom. Publika će uglas pevati „Dotak’o sam dno života“, „Prokleta je ova nedelja“, „Dva smo sveta različita“, „Danka, Danka“ i druge pesme koje su obeležile generacije.

Posebnu težinu večeri dala je prisutnost njegove porodice. U publici će sedeti Tomina udovica Gordana Goca Zdravković, kao i ćerka Žaklina, koju je pevač dobio u prvom braku sa suprugom Olgicom. Njihovo prisustvo izazvalo je vidljive emocije među prisutnima.

- Ovakve večeri pokazuju da Toma nije samo pevač iz prošlosti, već čovek čije pesme i dalje žive. Hvala svima koji ga se sećaju kroz muziku – rekla je Goca, vidljivo dirnuta atmosferom u sali.

Njegova ćerka Žaklina istakla je da je ponosna što nove generacije otkrivaju očeve pesme.

- Kada čujem mlade ljude kako pevaju njegove stihove, znam da je ostavio nešto besmrtno. Ovo veče nam je svima pokazalo koliko je i dalje prisutan.

Predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović podsetio je da je ovo četvrti koncert u okviru serijala, ali drugi koji je u celosti posvećen jednom umetniku.

- SEMUS je uvek nastojao da čuva tradiciju i neguje kvalitet. Srećni smo što publika prepoznaje našu nameru i što zajedno čuvamo uspomenu na velikane - rekao je Golubović.

Do kraja večeri biće jasno da ovo nije bio samo koncert, već muzičko sećanje ispunjeno ljubavlju, tugom i ponosom. Pesme koje je Toma pevao nastavile su da žive u glasovima novih izvođača, ali i u suzama i osmesima onih koji su ga voleli.

Autor: Nikola Žugić