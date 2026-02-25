ZLATA MI JE BILA LJUBAVNICA... Poznati muškarac sa estrade otkrio detalje AFERE sa pevačicom: Stavila mi je na sto 500 evra...

Mirko Kodić je ispričao i kada se ugasila ljubav sa Zlatom Petrović!

Poznati harmonikaš Mirko Kodić svojevremeno je govorio o svojoj karijeri, razvojnim putu, ali i privatnom životu. Tada se dotakao i odnosa sa bivšim suprugama, ali i afere sa Zlatom Petrović.

- Ja sam bio u društvu glumica, stjuardesa, nije lako to izbegavati, ali nije lako ni sačuvati brak. Neke su otišle, došlo je do razvoda zbog neke druge i tako - rekao je tada Mirko i otkrio da je imao ljubavnice:

Imao sam, neću da imenujem, ali eto pozdraviću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom ona je prva došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže neka neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom samo da se hvale da su bile sa mnom.

Kodić je tom prilikom ispričao i kada se ugasila ljubav sa Zlatom Petrović.

- To je trajalo osam devet meseci i to je to. Ljubav dok traje, ja sam živeo i živim u braku dok volim. Živim u braku dok volim. Moju suprugu Silviju najviše volim. Sa Jasnom sam ostao dobar. Prva supruga Ljilja sada živi u Francuskoj, sa njom sam takođe dobar, imam sina Vladimira sa njom, to nas veže. Mi smo normalni i treba da funkcionišemo. Kod ovih mladih to ne pije vodu i tu je greška, ti moraš da imaš na okupu, ja sam jednom slavio rođendan i okupio sam sve žene i decu i na čelu stola - Mirko Kodić.

Zlata Petrović krila od sina da su Romi

Inače, Zlata spada u onu grupu estradnih ličnosti koja ništa ne krije o svom životu. Zlata je otkrila da je sinu tek kada je napunio osam godina rekla da je ona po majci Romkinja. Istakla je da se ona toga nikada nije stidela.

- Moja majka je bila Romkinja, tata Crnogorac. Kada je trebalo da svom starijem sinu objasnim ko je njegova baba, imao je oko osam godina i to je njemu predstavljalo problem jer se plašio šta će ljudi da kažu. Rekla sam mu – ako misli da će neko da ga osudi što mu je majka Romkinja, onda ne mora ni da se druži s tom decom. To je dobro jer si u startu načisto sa svojim drugarima i prijateljima. Trebalo mu je vremena da to usvoji. Tako je na mojoj svadbi s Pejom on imao 12 godina, tu su bile moje sestre i majka, koje su tamnopute, dok je cela familija sa očeve strane svetle puti. Sve kolege su odlazile da pevaju mojoj majci. Tada je mog Mikija drug pitao ko su ti ljudi, jer se vidno razlikuju od nas, a on je rekao: "To su neki naši kumovi iz Grčke" . Godinama kasnije sam saznala za to i pitam ga: "Je li, Miki, nisam znala da smo mi Grci", i tek onda smo seli i pričali o tome. On sada svoje poreklo mnogo voli i ponosi se.

Autor: Nikola Žugić