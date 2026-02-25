Bila sam sa Džefrijem Epstajnom u vezi, njegova izjava me i danas proganja: Godinama je ćutala iz straha, pa otvorila dušu o onome što je doživela

Poznata američka lepotica jedna od od žena koje su digle glas protiv ozloglašenog predatora!

Stejsi Vilijams bivši američki model, a koja je devedesetih godina krasila naslovnice poznatog magazina Sports Illustrated Swimsuit, bila je i devojka predatora Džefrija Epstajna i jedna je od žena koje su digle glas protiv njega.

Džefrija je upoznala na nagovor svoje agentkinje

- Godine 1986. moj život je prešao iz crno-bele u boju. To je bila godina kada sam zalepila poster Duran Durana na svoj ormar u srednjoj školi u ruralnom Pensilvaniji, a nekoliko meseci kasnije sam provodila vreme sa članovima benda iza scene na modnim revijama u Parizu. To je bila godina kada sam prešla od čišćenja toaleta za 3,35 dolara po satu do zarađivanja 50.000 dolara za jedan dan na snimanju za Maybelline. Modeling mi je otvorio vrata u prelep, kreativan i elitni svet. To je takođe dovelo, decenijama kasnije, do veoma neprijatne situacije u kojoj sam morala da progovorim o užasnom nasleđu seksualnog prestupnika prema deci, Džefrija Epstajna, sa kojim sam kratko bila u vezi 1993. godine. Upoznala sam Epstajna na večeri, na zahtev moje tadašnje agentkinje, Fejt Kejts. Bio je šarmantan i inteligentan, i nije bio prezriv dok smo razgovarali o aktuelnim događajima i stanju u svetu – što je retkost u tim situacijama za mene. Kratka veza koja je nastala bila je saglasna. Ali neki događaji koji su se desili u okviru te veze nisu bili saglasni - u svojoj ispovesti progovorila je Stejsi Vilijams.

Ćutala je iz straha kad je saznala za snimak

Kako je dalje opisala, godinama je ćutala kako bi se zaštitila, ali je u dokumentarcu prikazan njen lik te je zbog toga odlučila da kaže svoju stranu priče:

- Godinama sam ćutala kako bih zaštitila svoju privatnost i porodicu. Ali sa objavljivanjem dokumentarca u kojem sam prikazana, osetila sam da moram da ispričam istinu. Da bih podržala svoje tvrdnje, prošla sam poligrafski test kod uglednog ispitivača, moji bliski prijatelji su intervjuisani kako bi potvrdili da sam ovu priču delila godinama. Nedavno sam takođe podelila nešto što mi je Epstajn rekao dok smo sedeli na čaju i jeli njegov orahov hleb u njegovoj vili: da poseduje snimak mene raskomotene u spavaćoj sobi u njegovom domu. Opisao je to kao „najlepšu stvar“ koju je ikada video. Taj komentar me je tada zaledio, a i danas me proganja. Kada sam gledala agente FBI kako pretresaju Epstajnove kuće 2019. godine, osetila sam mučninu pri pomisli da takvi snimci mogu završiti u rukama drugih ljudi - rekla je Mišel u ispovesti koju je objavio Guardian, te je nastavila:

Da budem jasna: nisam dala saglasnost da me Donald Tramp dodiruje, i nisam dala saglasnost da me Džefri Epstajn snima. Progovaram ne zbog politike, već zato što američki narod i mnoge Epsteinove žrtve zaslužuju transparentnost. Znam da moj bol dele mnogi preživeli. Mislim na Virdžiniju Đufre , koja je tragično počinila samoubistvo i na ponovno traumiranje preživelih dok gledaju Gislejn Maksvel kako uživa u komfornijem zatvoru, dok njihove priče ostaju zakopane. To nije pravda. Zaslužujemo mir. Zaslužujemo isceljenje koje dolazi sa odgovornošću. I to nikada neće doći dok se naše traume svode na partijske igre. Seksualno nasilje i trgovina ljudima nemaju političku stranku.

Autor: Nikola Žugić