PRIČALI SMO NORMALNO, OTIŠAO JE U WC, IZAŠAO I POČEO DA ME BIJE: Nova jeziva ispovest ćerke Ace Amadeusa: Platio je svom drugaru... (VIDEO)

Vaska Stanimirović se nakon drame oglasila za Kurir, a sada je na TikToku iznela još ozbiljnije optužbe na račun svog oca!

Nakon skandaloznih optužbi koje je Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, izneo na račun svoje bivše supruge, a u kojima, između ostalog, tvrdi da ga je ona prevarila sa svojim učenikom iz škole, kao i da na internetu postoji njihov eksplicitni video-snimak, strasti se ne smiruju.

Vaska Stanimirović se nakon drame oglasila za Kurir, a sada je na TikToku iznela još ozbiljnije optužbe na račun svog oca.

- Ljudi, hajde da budemo realni. Zamislite da ste žena, imate partnera, vodite ljubav s njim, a on vas tajno snimi, objavi to negde i tvrdi da ste bili s nekim drugim. Moja majka nikada u životu nije imala nikog drugog osim njega, zajedno su od njene 14. godine. Ona je profesorka u školi, dok je on imao druge žene. Nemate pojma kako se ja osećam dok sve ovo pričam. Žao mi je moje majke.

On je osoba koju više nikada ne želim da vidim u životu, jer je psihički i fizički zlostavljao i moju majku i mene. Smatram da sam sebe blamira. Na tom snimku nije nikakav učenik. Ne znam kako ga nije sramota. On se drogira već godinama. Pre nego što me je pretukao vodili smo normalan razgovor, kada se vratio iz WC-a krenuo je da me bije. Mogu da se kladim da je tada povukao liniju u toaletu.

Zašto ima potrebu da blati svoju porodicu? Volela bih da svi koji ovo prate razmisle kako bi im bilo da je u pitanju njihovo dete. Moja majka i ja živimo kao podstanari. Platio je svom drugaru da me zove u tri ujutru. Na kamerama se videlo da je taj njegov prijatelj izbušio gume na našem automobilu. Ukrao je mojoj mami telefon.

Ne znam šta više da dodam, osim da ne pratite te gluposti. To je bolestan čovek. U detinjstvu je preživeo svašta, ali to nije opravdanje. Tukao je i mene i moju majku, zbog čega smo ga i ostavile. Ne želim da ga vidim. Ima potrebu da poseduje moju majku i da joj radi šta god poželi, a da ona ćuti.

Autor: Nikola Žugić

