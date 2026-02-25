TURCI ZANEMELI KAD JE CIPKA PROŠETALA GRADOM! I Sulejman Veličanstveni bi odlepio da je danas video ovu Srpkinju (FOTO)

Cipka je pozirala u raskošnoj zelenoj haljini sa zlatovezom!

Popularna pevačica, Aleksandra Tadić Cipka, oduševila je svoje pratioce fotografijama sa putovanja gde ovih dana odmara i puni baterije.

Ona je otišla u Tursku, a onda je odlučila da se na trenutak preseli u prošlost i bar na jedan dan postane – sultanija. Na svom Instagram profilu podelila je fotografiju nastalu u luksuzno uređenom, orijentalnom ambijentu, karakterističnom za istorijske serije i otomanske palate.

Cipka je pozirala u raskošnoj zelenoj haljini sa zlatovezom, sa krunom na glavi, dok je iza nje dominirao dekor sa teškim zavesama, rezbarenim nameštajem i zlatnim detaljima.

U pitanju je popularni turistički set za fotografisanje u osmanskom stilu, kakav se može pronaći u Istanbulu, a koji posećuju brojni turisti kako bi napravili autentične fotografije inspirisane serijom Sulejman Veličanstveni.

Ovakve lokacije posebno su popularne na Instagramu, jer pružaju priliku da se svako, makar na kratko, oseti kao deo sultanovog dvora.

Uz fotografiju je kratko poručila: „Vaša omiljena sultanija“, uz emotikon koji govori više od reči, a komplimenti su se samo nizali.

Objavila je i na Tik Toku snimak gde hoda kao da je legendarna sultanija Hurem, i to mnogo lepša verzija!

Čini se da Aleksandra maksimalno koristi boravak u Turskoj – malo odmora, malo turizma, a malo i zabave za društvene mreže. Jedno je sigurno, u ulozi sultanije snašla se i više nego odlično.

Autor: Nikola Žugić