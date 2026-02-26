MIA BORISAVLJEVUIĆ OTVORENO O KOLEGINICAMA: Pevačica im uputila neočekivane reči, a za OVU zvezdu imala je poseban komentar

Pevačica Mia Borisavljević bila je gošća jedne emisije, gde je u okviru izazova asocijacija otvoreno govorila o svojim koleginicama sa estrade.

Na samom početku otkrila je šta joj prvo pada na pamet kada pomisli na Tea Tairović, a potom je bez ustezanja dala iskrene komentare i za Marinu Visković, Cecu Ražnatović, Anabelu Atijas i Jelenu Karleušu.

- Prva asocijacija na Teu mi je vatra i hajp - rekla je Mia koja zatim nije štedela lepe reči na račun Milice Pavlović i Marine Visković.

- Za Cecu jedna reč Zvezda...Tu samo imidž i to ponašanje koje nekako dođe u prvi plan. Čini mi se da nekako te kvalitetne pesme ostanu po strani koliko ih ona svojom energijom zaseni. Tako da, po mom mišljenju, treba da se smiri i neka izađu te pesme u prvi plan - bila je iskrena pevačica koja je zatim uputila i reči na račun Anabele Atijas ali i Jelene Karleuše.

- Anabela - požrtvovana majka, to mi prvo padne na pamet. Nina je imala tri godine otprilike kada smo nas dve snimile duet. Anabela je uvek nekako bila sve za svoju decu. To mi je ostalo iz naše saradnje, stalno je govorila „Joj, moja Nina, joj, moja Lunči“. Kada je reč o Jeleni prvo što mi padne na pamet kada pomislim na nju jeste oštra na jeziku i nepredvidiva - iskreno je rekla Mia, pevačica je skoro izjavila da Karleušine ćerke dolaze kod nje u teretanu sa Duškom, sada nam je otkrila da li je i Jelena nekada posećivala njenu teretanu sa Atinom i Nikom.

- Nije Jelena bila, nikada. Sa Duškom su dolazile i bile su par puta. Atina i Nika generalno ostavljaju super utisak, ne samo na televiziji nego i uživo, stvarno su divne devojčice - zaključila je Mia za domaće medije.

Autor: Nikola Žugić