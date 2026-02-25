NAJEMOTIVNIJI MOMENAT NA KONCERTU POSVEĆENOM TOMI ZDRAVKOVIĆU: Udovica i ćerka grcale u suzama (VIDEO)

U organizaciji Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), večeras je u MTS dvorani se održava koncert posvećen legendarnom kantautoru Tomi Zdravkoviću u okviru koncertnog serijala „Zvezde među zvezdama“.

Koncert iz prvih redova prate Tomina supruga Gordana i ćerka Žaklina, koje emotivno doživljavaju svaku izvedbu njegovih bezvremenskih hitova.

U jednom trenutku u MTS dvorani predsednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije SEMUS Dragiša Golubović uručio je buket cveća Tomonioj udovici Goci i ćerki Žaklini.

Obe su pozdravljene gromoglasnim aplauzom i ovacijama publike. Nakon uručenja cveća ni Tomina supruga Gordana ni ćerka Žaklina, nisu mogle da sakriju emocije, pa su se rasplakale.

U nastavku, u videu ispod, pogledajte ovaj emotivni trenutak.

Autor: Nikola Žugić