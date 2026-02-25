Spojili ih školski dani, a godine nisu uspele da ih rastave! Ceca se javno obratila Ivici Dačiću: Spaja ih višedecenijsko prijateljstvo

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

Za Svetlanu Cecu Ražnatović i Ivicu Dačić s pravom se može reći da su svako u svojoj oblasti ostavili dubok trag!

Za Svetlanu Cecu Ražnatović i Ivicu Dačić s pravom se može reći da su svako u svojoj oblasti ostavili dubok trag ona kao jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, a on kao dugogodišnji i uticajni akter na političkoj sceni Srbije.

Ipak, osim uspešnih karijera i statusa javnih ličnosti, povezuje ih i zajedničko poreklo.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Naime, i Dačić i Ražnatovićeva deo detinjstva i mladosti proveli su u Žitorađi, mestu koje često s ponosom ističu kada govore o svojim korenima. Upravo tamo započelo je njihovo poznanstvo, mnogo pre nego što su postali poznati široj javnosti.

Pohađali su istu školu i delili školske dane u vreme kada su bili daleko od reflektora, estrade i političke scene.

Tokom godina, uprkos različitim profesionalnim putevima - muzici i politici - ostali su u dobrim odnosima. Njihovo dugogodišnje poznanstvo preraslo je u stabilno i korektno prijateljstvo, koje su, prema navodima iz njihovog okruženja, uspeli da očuvaju uprkos brojnim obavezama i javnim pritiscima.

Danas se često navodi da su, pored svega, ostali i kućni prijatelji koji neguju međusobno poštovanje, uvažavanje i diskreciju, oslanjajući se na temelje odnosa izgrađenog još u mladosti.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao i svake godine, ministar Dačić je neizostavni deo svake proslave Nikoljdana u Cecinoj vili u Ljutice Bogdana. Sem raskošne trpeze i bogatog izbora kada je piće u pitanju, atmosfera svake godine doživi vrhunac kada se spoje nekadašnji drugovi iz škole.

Tokom jedne od epizoda popularnog formata "Ceca Show", publika je to mogla i lično da vidi.

- Školski, živeli - rekla je Ceca Dačiću, a on joj je poželeo sve najbolje.

Životno ugrožen

Podsetimo, Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i hitno je primljen u bolnicu, gde je, prema navodima, priključen na aparate. Njegovo stanje zahtevalo je urgentnu medicinsku intervenciju, a lekari ga drže pod stalnim nadzorom i prate sve vitalne parametre. Dačić (60) se već godinama bori sa dijabetesom, kao i sa drugim pridruženim hroničnim oboljenjima, što dodatno otežava njegovo trenutno zdravstveno stanje. Prema dostupnim informacijama, u poslednjih nekoliko dana došlo je do naglog pogoršanja, zbog čega je danas i zvanično hospitalizovan.

Foto: Beta/Miloš Miškov, Tanjug/Sava Radovanović

Autor: Nikola Žugić

