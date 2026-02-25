Veoma sam uznemirena... Oglasila se Karleuša, progovorila o stanju Ivice Dačića: Čuli smo se prošle nedelje, bio je...

Jelena Karleuša je istakla da je ova informacija o stanju Ivice Dačića veoma uznemirila!

Političar Ivica Dačić primljen je danas u bolnicu zbog teškog zdravstvenog stanja, a kako se navodi, on je u teškom stanju i naredna 72 sata će biti ključna.

Ovim povodom oglasila se pop pevačica Jelena Karleuša, koja je istakla da je ova informacija o stanju njenog prijatelja veoma uznemirila.

- Veoma sam uznemirena vešću da je mom prijatelju Ivici loše. Sigurna sam da je reč o virusu korone jer su bukvalno svi bolesni kao pre par godina samo što sada svima simptomi traju i po mesec dana - navela je Jelena Karleuša i otkrila kada se čula sa Ivicom.

- Koliko prošle nedelje smo se Ivica i ja dopisivali i bilo je sve ok. Mislim da je stres, umor i konstantni pritisak ostavio trag na njegovom imunitetu. Verujem u sposobnost naših doktora i znam da će biti učinjeno sve da se Ivica oporavi. Veliki čovek, veliki državnik, dobar prijatelj i svakako jedna od najznačajnijih figura politike na Balkanu, zaslužuje pozitivne misli i želje svih nas do potpunog oporavka - rekla je Jelena Karleuša.

Životno ugrožen Podsetimo, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i hitno je primljen u bolnicu, gde je, prema navodima, priključen na aparate. Njegovo stanje zahtevalo je urgentnu medicinsku intervenciju, a lekari ga drže pod stalnim nadzorom i prate sve vitalne parametre. Dačić (60) se već godinama bori sa dijabetesom, kao i sa drugim pridruženim hroničnim oboljenjima, što dodatno otežava njegovo trenutno zdravstveno stanje. Prema dostupnim informacijama, u poslednjih nekoliko dana došlo je do naglog pogoršanja, zbog čega je danas i zvanično hospitalizovan.

Autor: Nikola Žugić