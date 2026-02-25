AKTUELNO

Domaći

Snežanu Đurišić zatekla vest o stanju Ivice Dačića: Neka mu Bog podari zdravlja…

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen ||

Pevačica Snežana Đurišić, koja je večeras pevala u MTS dvorani na koncertu koji se održava u čast Tome Zdravkovića, dala je izjavu za medije.

U toku večeri sve je zatekla vest da je političar Ivica Dačić završio u bolnici i da je u teškom stanju, pa ni Snežana nije krila šok.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čula sam to. Bože, šta se dogodilo? - pitala je pevačica, pa nakon što je saznala informaciju, dodala je:

- Neka mu Bog podari zdravlja. Brzo ozdravljenje mu želim - izjavila je kratko Snežana Đurišić.

Životno ugrožen

Podsetimo, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i hitno je primljen u bolnicu, gde je, prema navodima, priključen na aparate. Njegovo stanje zahtevalo je urgentnu medicinsku intervenciju, a lekari ga drže pod stalnim nadzorom i prate sve vitalne parametre. Dačić (60) se već godinama bori sa dijabetesom, kao i sa drugim pridruženim hroničnim oboljenjima, što dodatno otežava njegovo trenutno zdravstveno stanje. Prema dostupnim informacijama, u poslednjih nekoliko dana došlo je do naglog pogoršanja, zbog čega je danas i zvanično hospitalizovan.

Foto: Beta/Miloš Miškov, Tanjug/Sava Radovanović

Autor: Nikola Žugić

