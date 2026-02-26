ŠOK! Acu Amadeusa bivša supruga prijavila za pokušaj ubistva, DRAMA SE NASTAVLJA

Međusobne optužbe između Aleksandra Stanimirovića, alijas Ace Amadeusa, i njegove bivše supruge S. S. ne prestaju da šokiraju javnost, a u sve se umešala i njihova ćerka Vaska Stanimirović, koja je takođe u izjavi za naš list iznela skandalozne tvrdnje na račun svog oca.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog bivšem paru, Aleksandrova bivša supruga S. u prethodnom periodu ga je čak pet puta prijavila policiji za zlostavljanje i pretnje, ali i za pokušaj ubistva.

Inače, nakon teških optužbi koje je na Acin račun iznela ćerka Vaska Stanimirović, stupili smo u kontakt i s muzičarem, koji se trenutno nalazi u Australiji.

Kako nam je rekao, sve što je ispričala njegova ćerka su laži, koje je ona izgovorila pod uticajem njegove bivše žene S. S.

- Protiv mene je odbačena krivična prijava u Beogradu i oslobođen sam svega. Moju ćerku je izmanipulisala njena majka. Vaska je jako bolesna, ozbiljno se leči na psihijatriji. Ja ću sad zbog svih ovih laži podneti novu prijavu protiv moje bivše žene, a već sam tužio nju i tasta za krađu jer su mi upali na posed i opljačkali me. Zašto majka gura ćerku da daje izjave? Kakva je to majka? Naravno da nije tačno da sam pretukao ćerku. Policija treba da se umeša - tvrdi Aleksandar za Kurir.

Muzičar se osvrnuo i na ćerkine tvrdnje da je zapravo on na eksplicitnom video-snimku na kom se navodno vidi njena majka sa svojim učenikom, kako je on prvobitno tvrdio.

- Što se tiče ćerkinih tvrdnji da sam na porno-snimku ja s njenom majkom, i to je laž. Na njemu se čuje da je učenik u pitanju. Ne sme profesor podvoditi učenika. Kako Vaska može da kaže to? Da li je gledala snimak? Dajte da budemo ozbiljni - zaključio je Stanimirović za Kurir.

Vaska Stanimirović, podsetimo, iznela je skandalozne tvrdnje na račun svog oca.

- Nije normalno da jedan otac, kakav god da je on, javno izgovori ovakve stvari. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog svog deteta i bivše žene. To je njegova sramota. Nije normalno da ovako javno blati i sebe i nas. Mi mu ništa nismo krive. On je mene pretukao pre nekoliko meseci. Sad živim s mamom u Nišu. Tukao me je i ošišao zbog jedne totalne gluposti i nesporazuma s mojim društvom. Baš je bio agresivan. Saznala sam da se on drogira. Na snimku koji je izašao u javnost moja majka je pretučena i na silu naterana da povuče liniju (kokaina, prim. aut.). On to sve objavljuje iz nekog svog besa i hira. Nadam se da će sve ovo da se stiša, jer je ovo najpre njegova sramota kao javne ličnosti - rekla nam je Acina ćerka.

Muzičareva naslednica prokomentarisala je i očeve tvrdnje da na internetu postoji video-snimak seksa njene majke sa učenikom.

- To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine. Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dve godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i videla ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona decu iz škole s kojom radi gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam videla taj porno-klip. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, naterao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je ceo dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se seća kad je taj njihov snimak nastao - rekla nam je Vaska.

Autor: N.B.