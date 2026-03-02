Jedva čekam da opet zajedno... Vesna Zmijanac uputila emotivnu poruku Ivici Dačiću!

Vesna Zmijanac nije krila koliko joj je teško zbog saznanja da je ministru Ivici Dačiću ugroženo zdravlje. Nakon što je hospitalizovan i priključen na respirator, pevačica mu je uputila želje za što bržim oporavkom.

Vesna Zmijanac nastupala je u Beogradu, a pred nastup je pričala o Ivici Dačiću. Ona je samo rekla:

- Mnogo mi je žao...

Potom je pevačica dodala da mu želi da mu bude bolje kako bi ponovo zapevali zajedno.

- Želim mu da što pre ozdravi i da opet pevamo "Jorgovane". Pevali smo mi mnogo puta... - istakla je Zmijanac prošle noći, pred nastup u jednoj beogradskoj kafani.

Snežana Đurišić u šoku zbog Dačića

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, ostala je u šoku i Snežana Đurišić.

Ona je tokom jednog nastupa saznala vesti i doslovno ostala bez teksta.

- Šta mu se desilo? Jao, Bože dragi. Neka mu Bog podari sreće i brzo ozdravljenje mu želim - kazala je Snežana.

Autor: N.Panić