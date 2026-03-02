AKTUELNO

Jedva čekam da opet zajedno... Vesna Zmijanac uputila emotivnu poruku Ivici Dačiću!

Izvor: Kurir.rs/ Blic, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Vesna Zmijanac nije krila koliko joj je teško zbog saznanja da je ministru Ivici Dačiću ugroženo zdravlje. Nakon što je hospitalizovan i priključen na respirator, pevačica mu je uputila želje za što bržim oporavkom.

Vesna Zmijanac nastupala je u Beogradu, a pred nastup je pričala o Ivici Dačiću. Ona je samo rekla:

IVICA DAČIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Ministar u teškom stanju, priključen na aparate

- Mnogo mi je žao...

Potom je pevačica dodala da mu želi da mu bude bolje kako bi ponovo zapevali zajedno.

- Želim mu da što pre ozdravi i da opet pevamo "Jorgovane". Pevali smo mi mnogo puta... - istakla je Zmijanac prošle noći, pred nastup u jednoj beogradskoj kafani.

Foto: Pink.rs, Tanjug/Ana Paunković

Snežana Đurišić u šoku zbog Dačića

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, ostala je u šoku i Snežana Đurišić.

Snežanu Đurišić zatekla vest o stanju Ivice Dačića: Neka mu Bog podari zdravlja…

Ona je tokom jednog nastupa saznala vesti i doslovno ostala bez teksta.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen

- Šta mu se desilo? Jao, Bože dragi. Neka mu Bog podari sreće i brzo ozdravljenje mu želim - kazala je Snežana.

Autor: N.Panić

