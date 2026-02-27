Prizor nije za one sa slabim srcem: Skinuo se Veljko Ražnatović i pokazao zmijsko telo, majica mu se slepila od znoja! (FOTO)

Veljko Ražnatović nedavno je na spektakularan način obeležio svoj povratak u ring nokautom u prvoj rundi, ali da nakon pobede ne planira da se opusti, dokazuju i njegovi najnoviji potezi iz Rusije, gde boravi i gde svakodnevno ima po dva bokserska treninga.

Veljko Ražnatović je sada objavio fotografiju iz kluba nakon iscrpljujućeg treninga na kojoj se vidi da puca od snage. Pozirao je u donjem delu trenerke i majici na bretele koja je bila potpuno natopljena znojem i zalepila se za telo.

Zbog ovakvog izdanja, njegovi mišići su došli u prvi plan. Ovi kadrovi izazvali su lavinu reakcija, a pogotovo su se preznojavale žene kada su videle koliko je zgodan.

Podsetimo, njegov nedavni trijumf bio je prvi meč posle pauze od godinu i dva meseca usled problema sa diskus hernijom. Veljko se tu ne zaustavlja, već je najavio sledeći, još veći izazov.

Naredni meč ga očekuje u aprilu, nakon posta, kada će u osam rundi ukrstiti rukavice sa boljim protivnikom. Koliko je motivisan, najbolje govore njegove moćne reči: "Više nema stajanja, kući se ne vraćam bez pojasa! Slava Gospodu Isusu Hristu!"

Muzička zvezda kaže da ima blizak odnos sa svojim naslednicima i da je srećna jer su izrasli u smostalne i srećne ljude, ali da su karakterno potpuno različiti.

- Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: reci mi da to nije Veljko kada mi je zvonio telefon. Ja kažem, da Veljko je i ja se javljam. Ona mu kaže: šta bre hoćeš više, ostavi me razgovaram sa svojom majkom. Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: Veljko, Zvezde Granda, a on: izvini, izvini zaboravio sam, prepričava samo jednu od situacija kroz osmeh Ceca.

Autor: N.Panić