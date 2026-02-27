AKTUELNO

Evo kod koje pevačice Duško Tošić redovno ide: Otkriven razlog poseta njega i Karleušine koleginice

Izvor: alo, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Duško Tošić redovno posećuje sa svojim ćerkama, pevačicu Miu Borisavljević. Ona je sada, gostujući u jednoj emisiji otkrila i zašto dolaze kod nje, kao i kakav je Duško ali i njegove ćerke.

Bivši fudbaler vodi računa o svom izgledu i nakon što je završio sportsku karijeru, a njegove naslednice vrlo često s njim odlaze na trening, o čemu je sada i govorila pevačica kako bivši fudbaler i njegove ćerke često dolaze u teretanu zajedno:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Nije Jelena bila, nikada. Sa Duškom su dolazile i bile su par puta Atina i Nika. Generalno ostavljaju super utisak, ne samo na televiziji nego i uživo, stvarno su divne devojčice - istakla je Mia za domaće medije.

Foto: TV Pink Printscreen

Upravo je ona je pre nekoliko meseci otkrila da poznaje Tošića i njegove naslednice.

- Imam da kažem da Niku i Atinu znam, oni dolaze sa tatom i treniraju. Hoću da kažem da su skroz skromne, povučene devojčice koje ne skreću pažnju na sebe, jako su fine i uopšte me nije iznenadilo što su ostavile tako dobar utisak u emisiji - istakla je Mia.

Autor: N.B.

