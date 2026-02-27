AKTUELNO

Sloba i Jelena se opustili na odmoru: Ona u toplesu, on uživa u pogledu (FOTO)

Foto: Instagram.com

Estrada svoje zimske odmore, na egzotičnim destinacijama polako privodi kraju, a sada su i Sloba Radanović i njegova supruga Jelena otišli na odmor.

Oni se trenutno nalaze na Maldivima, a Sloba je podelio fotografije i pokazao kako uživaju. Oni su odabrali apartman koji ima privatnu plažu, pa mogu potpuno da uživaju u ljubavi i slobodi.

Pevač je sve vreme bio na ležaljci, a ona mu se kasnije i pridružila i tu je nastao snimak Jelene u toplesu!

Foto: Instagram.com

Oma je okrenula leđa pevaču te su u prvi plan bili njeni atributi. Ona je skinula gornji deo kupaćeg i prekrstila ruke, a za ovo mnogi smatraju da treba smelosti.

Jelena Radanović, žena Slobe Radanovića, odgovarala je na pitanja Instagram pratilaca i otkrila nepoznate detalje iz svog života. Jedno od pitanja bilo je da li se puno ugojila u trudnoći kao i da li je dojila.

- Dojila jesam, gojila se nisam. 10-11 kilograma u svakoj trudnoći - otkrila je Jelena.

Foto: Instagram.com

"Koliko je teško biti Slobina supruga, imajući u vidu da sve žene lude za njim?", bilo je drugo pitanje, a Jelenin odgovor je iznenadio mnoge.

- Nije teško zbog toga, zapravo je veoma uzbuđujuće i zabavno - poručila je.

"Gotivim te, ali mislim da si mu žena, a ne menadžerka", napisala je jedna korisnica.

- Ja sam zapravo najbolji menadžer u Srbiji, uzimam 100 odsto - šaljivo je napisala Jelena.

Autor: N.B.

