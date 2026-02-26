TUGA U PORODICI ACE KOSA: Slomljen od tuge se oglasio

Aleksandar Kos oglasio se na društvenim mrežama, tužnim povodom.

Aca je ostao bez rođaka, tačnije bez teče, a on je objavio sliku svoje tetke i člana porodice koji je preminuo, pa se oprostio srceparajućim rečima uz obećanje.

- Dragi Buco, čuvaću tetku, moju kraljicu, drugu majku i sve najiskrenije. Putuj s anđelima - napisao je Aca Kos.

Slomljen Aca je nastavio:

- Bili ste primer kako treba. Dragi Buco, ne brini ništa, putuj s anđelima - napisao je on.

Ekipa naše redakcije stupila je u kontakt sa meštanima njegovog rodnog kraja Dubicu u Republici Srpskoj.

z tog mesta razgovarali smo sa njegovim nekadašnjim komšijama, koji za Aleksandra imaju samo reči hvale. Posebno se izdvojila baka Mira, žena koja je, kako kaže, svojevremeno i čuvala malog Acu i sa posebnom emocijom govori o njegovom detinjstvu i porodici.

-Mogu da vam kažem da je Acina porodica jedna poštena i dobra familija. Njegov otac je ceo život radio i stvarao, brinuo da im ništa ne fali. Imao je svoju firmu i bavio se prevozom, a kasnije je otvorio i restoran i kafić, gde mu je Aca često pomagao.Lokal je nosio njegovo ime. Evo, na ovoj fotografiji se vidi i kalendar sa logom firme Kosovog tate“, priča baka Mira, pokazujući porodične uspomene koje i danas čuva.

Kako dodaje, porodica Kos je vremenom, poput mnogih iz tog kraja, potražila bolju budućnost u inostranstvu.

„Kako su godine prolazile, porodica je otišla u inostranstvo. Prvo je otišao otac, zatim majka, a Aleksandar im se pridružio tek nakon što je završio školovanje. Bio je uvek mirno, vaspitano i nasmejano dete. Nikada problem nije pravio, svi su ga voleli“, priseća se ona.

Baka Mira otkriva i da je Aleksandar po dolasku u Beograd imao jasne ambicije.

„Kada je došao u Beograd, upisao je školu novinarstva kod Sanje Marinković i Vesne Dedić. Uvek bi mi se javio i obaveštavao me o svojim uspesima. Želeo je da bude novinar, imao je dara za pisanu i izgovorenu reč, ali ga je život kasnije odveo u marketinške vode. Ne razumem ti se ja mnogo oko toga, ali mi je on sve lepo objasnio“, kaže ona.

Posebno zanimljiv detalj, koji do sada nije bio poznat široj javnosti, odnosi se na porodičnu povezanost Aleksandra Kosa i Čedomira Jovanovića.

„Eto, taj detalj skoro niko nije znao. Čedina majka je iz istog mesta kao i Aca. Ja jesam žena u godinama, ali se odlično sećam Čedine mame bila je divna, fina žena. Nije mi nimalo čudno što su se njih dvojica kasnije toliko zbližili. Aca ume da se "podvuče pod kožu", topao je i neposredan čovek“, Sad je on ozbiljan čovek-navodi baka Mira.

