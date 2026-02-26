Ostavljao me je sa njom: Prijatelj Čede Jovanovića o njegovoj bivšoj ženi, otkrio u kakvom su odnosu

Čeda Jovanović posle razvoda od supruge Jelene živi sa Acom Kosom, koji je sad progovorio o odnosu sa cimerom i njegovoj bivšoj ženi. Kos je jako vezan za Jelenu, te navodi da će, iako je otišla na drugi kontinent, između njih "ljubav uvek biti ista".

Voditeljka ga je upitala kakav odnos danas ima sa Čedinom bivšom ženom Jelenom, s obzirom na to da su često viđani zajedno.

- Izuzetno poštovanje imam za njegovu suprugu Jelenu. Nas je on zbližio i nju stvarno doživljavam kao svoju sestru. Kod roditelja sam jedinac, ali na nju gledam kao na sestru i sa njom sam prošao mnogo toga, i dobro i zlo. On nas je upoznao i on vrlo dobro zna zašto me je ostavljao sa njom. Kad god je imao poslovne obaveze, putovao, meni je govorio da budem tu za nju - rekao je Kos za Republiku, kom je ostala praznina u srcu zbog Jeleninog odlaska iz Srbije u Ameriku.

- Ona sada nije u Beogradu, ali će ljubav uvek biti ista, kako za nju, tako i za njihovu decu, ja sam tu za njih, a on iznad svega - ispričao je Aca.

Čeda Jovanović je od Jelene tada čak 45 dana krio da ide na operaciju pršljena, a ona je i te kako bila iznenađena kad je na kraju saznala sve.

Ona je u tom periodu bila na putovanju u Americi i, tek kada se vratila u Srbiju, videla je muža u kolicima.

Sa njim je za to vreme bio prijatelj Aleksandar Kos, koji mu se našao u najtežim životnim trenucima.



Autor: N.B.