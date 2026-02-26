Svi bruje o rođendanskoj torti dečka Tanje Savić: Jedna poruka sve šokirala (FOTO)

Tanja Savić još jednom je pokazala koliko je zaljubljena. Pevačica je na društvenim mrežama podelila emotivan trenutak sa proslave 30. rođendana svog partnera Mukija, a svi pričaju o detaljima koji nisu promakli njenim pratiocima.

Na fotografiji se vidi slavljenik elegantno obučen u beloj košulji i sa crnom kravatom, dok ispred njega stoji upečatljiva crna torta sa natpisom: "Muki – Boss of our family" i brojem 30 na vrhu.

Tanja je uz objavu kratko i jasno poručila: "Ljubav mog života", čime je svima stavila do znanja koliko joj ovaj dan znači. Komentari su se samo nizali, a mnogi su primetili simboliku natpisa na torti : "Šef naše porodice".

"Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu"

Pevačica je priznala da se posle nekoliko meseci veze potpuno prepustila jer je shvatila da Muki nema loše namere prema njoj.

- Nisam očekivala to zaista. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam videla da je to u redu. Kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila. Kasnije je stigao je pritisak od strane medija kada se saznalo da smo u vezi, da je on druge vere. Te je mlađi, bilo je puno predrasuda – ispričala je pevačica u emisiji „Nije lako biti ja“ i otkrila da se više ne obazire na negativne komentare:

- Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Ja sam samo naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim.

- Svi mi predviđaju svadbu, ali što se mene tiče. Svaki put kada duvam svećice, samo pomislim da me zdravlje posluži, ništa materijalno ne bih poželela. Najviše na svetu bih volela da sa Mukijem dobijem dete - rekla je ona za "Blic".

Autor: N.B.