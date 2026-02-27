Darko Lazić odveo ženu i ćerku na kraj sveta! Posle 13 sati leta došli na RAJSKU DESTINACIJU, a tek da im vidite naslednicu (FOTO)

Bračni par, Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, ponovo su spakovali kofere i otputovali van Srbije, ovoga puta na Maldive.

Svoje pratioce na društvenim mrežama redovno obaveštavaju o detaljima putovanja, a fotografije koje dele jasno pokazuju da uživaju u pravom tropskom raju.

Posebnu pažnju izazvala je slika njihove ćerke Srne, koja bezbrižno sedi u pesku i uživa na plaži. Devojčica se igrala tik uz obalu, dok su talasi lagano zapljuskivali obalu, a mnogi su primetili koliko deluje srećno i opušteno.

Jedno je sigurno – Srna već sada postaje pravi mali svetski putnik, a Darko i Katarina koriste svaki slobodan trenutak da zajedno stvaraju uspomene koje će trajati zauvek.

- Srnino treće daleko putovanje za godinu i 5 meseci. Putovali smo avionom ukupno oko 13 sati. Imali smo jedno presedanje - napisala je Katarina.

Darko je istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:

- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta.

Autor: D. T.