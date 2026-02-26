Goca Tržan žrtva ozbiljne sajber prevare, hitno se oglasila i upozorila javnost

Pevačica Goca Tržan danas se hitno oglasila na Instagramu, potresena zbog onoga što joj se desilo.

Naime, pevačica je žrtva prevare pošto je njena slika iskorišćena za reklamu za mršavljenje. Goca je objavila spornu sliku na kojoj se jasno vidi njen lik i Goca u mršavijem izdanju.

U opisu slike stoji kao da je pevačica izjavila da nikad nije prestala da koristi taj proizvod jer je uz pomoć njega uspela da smrša 27 kilograma. Pevačica je uputila apel svima da ne nasedaju na internet prevare i da budu pažljivi.

- Nikad nisam ni počinjala ni "prestanula" da koristim ovo s*anje koje ne znam ni šta je, zloupotreba mojih slika i loša fotomontaža je očigledna pa mi više, molim vas, ne šaljite poruke sa pitanjima da li sam ovo koristila da smršam!!! Hvala i ne nasedajte na internet prevare, napisala je Goca Tržan.

Goca je pre nekoliko godina kuburila sa kilogramima, međutim zahvaljujući disciplini i promenjenim navikama liniju je dovela do savršenstva.

- Nema čarobe pilule. Mora da se odriče. Za moje mršavljenje su bili najveći izazov hlebovi i testenine i grickalice - rekla je ona i otkrila kako se hrani.

- Jedem dva puta dnevno, kao neka ptičica. Porcije i zalogaji su mi mali, trudim se da se ne prežderavam. Ako se to i ponekad desi, zna se šta mi sledi. Sutradan gladujem i naporno vežbam.

Autor: D. T.