Milica Todorović prekinula tišinu: Evo nove objave o prinovi (FOTO)

Pevačica Nikolina Kovač porodila se danas, 26. februara, i na svet donela treće dete, dečaka kog je dobila iz ljubavi sa kolegom Sašom Kaporom.

Radosna vest brzo se proširila estradom, a poznatom paru javno se obratila Milica Todorović, koja je nedavno takođe postala majka.

- Čestitam roditelji - napisala je Milica Todorović koja je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj piše "It's a boy" (dečak je).

Uz to je dodala i emodžije anđela i crvena srca.

Malo pre porođaja, Nikolina Kovač je objasnila zbog čega je odlučila da se porodi u državnoj bolnici i porodilištu, a ne u privatnom.

- Ja imam drugačije mišljenje, zbog situacija koje smo imali sa Nikolajem, imam totalno poverenje u državnu kliniku, u kojoj ću se poroditi, i u svog doktora koji me porađao sa Nikoletom - naglasila je Nikolina.

- Osećam se sigurno kada odem kod njega na pregled i on mi vodi trudnoću, nešto je rekao da ide na odmor, ja sam mu rekla da ne ide, jer zaista je veliki stručnjak. Ako nešto krene po neplanu, u državnoj klinici, mogu svi da uskoče, što nije slučaj sa privatnim. To je moje mišljenje - rekla je nedavno pevačica.

