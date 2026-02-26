ČEDA MI JE BIO NEDOSTIŽAN! Acu Kosa je ovaj muškarac nagovorio da upozna Jovanovića, a onda mu je život postao bajka: Volim ga, briga me za komentare

Odnos političara Čede Jovanovića i njegovog prijatelja Ace Kosa mesecima unazad intrigira domaću javnost, a zajedničkim gostovanjem kod Ognjena Amidžića na Pinku ponovo su podigli prašinu i izazvali lavinu komentara na društvenim mrežama.

Oni su govorili o tome kako su se upoznali, koliko dugo žive zajedno i kako na to gledaju Jovanovićeva bivša supruga Jelena i njihova deca, a Kos je sada u intervjuu za Republiku ispričao koliku je tremu imao kada je pre mnogo godina svog omiljenog političara video uživo.

- Bio sam u jednoj emisiji, imao sam tremu od njega, ne znam da li je bila pozitivna ili... Plašio sam se šta će da mi odgovori. Kako će da reaguje, šta... Trebalo je da ga pitam jedno pitanje. Od tad datira naše prijateljstvo. Tata mi je rekao da mu se javim, da možda može da mi pomogne za nešto, ipak je poreklom iz Dubice, našeg kraja, ja sam ga poslušao. Čeda je meni bio nedostižan. Razmišljao sam - bolje da ga ništa ne pitam, pitaću ga kad dođe vreme! Tad ga ništa nisam pitao na kraju, posle smo se viđali po gradu - rekao je Aca Kos.

- Kraj njega sam jer ga iskreno volim i poštujem. Bez interesa sam tu. Baš me briga šta ko piše i komentariše. Šta pišu ljudi bez slike, lažni profili... To mene ne interesuje. Šta meni lično šalju ljudi i koliko je tu lepih poruka, to je to - jasan je bio Čedin najbolji prijatelj za Republiku.

Autor: D. T.