Marko Jarić u Beogradu ima vilu od tri miliona evra, a ovo mu je pogled iz stana u Americi: Ovo je raj! (FOTO)

Bivši NBA as, Marko Jarić, godinama živi u Americi gde se trudi da privatnost sačuva od očiju javnosti.

Iako nije previše aktivan na mrežama, on je sada na Instagramu objavio fotografiju koja je mnoge oduševila.

Marko Jarić je podelio fotografiju iz Kalifornije i uslikao pogled sa njegovog prozora, a svi su ostali bez daha od neverovatnog prizora.

"Ovo je raj", "Prelepo", neke su od reakcija ispod objave.

Podsetimo, vila Marka Jarića proglašena je za najlepšu u Beogradu. Kuća ima 700 kvadrata, pet spavaćih soba, tri kupatila, fitnes salu, bazen i nekoliko privatnih parking mesta. Vrednost nekretnine je procenjena na tri miliona evra.

Inače, Marko je u Majamiju imao luksuznu kuću u kojoj je živeo sa tadašnjom suprugom Adrijanom Limom, a nakon razvoda je nekretnina prodata za 40 miliona dolara.

