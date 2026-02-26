AKTUELNO

Ovo moćno biblijsko ime su Nikolina i Saša Kapor dali trećem detetu: Simbolika je nikad snažnija

Foto: Instagram.com/nikolina.kovac

Pevačica Nikolina Kovač (35) danas, 26. februara, donela je na svet treće dete u braku sa kolegom Saša Kapor.

Kako mediji prenose, ponosni roditelji su odlučili da nasledniku daju ime Simeon, a pevačica se porodila carskim rezom.

Foto: E-Stock/Nataša Rajaković

Ime Simeon potiče iz hebrejskog imena (Shim’on) i znači "onaj koji sluša" ili "Bog je čuo". U Bibliji, Simeon je jedan od dvanaest sinova Jakova i osnivač jednog od dvanaest izraelskih plemena. Ime nosi konotaciju poslušnosti, spremnosti na učenje i duhovne pažnje.

Zanimljivo je da se danas, 26. februara, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obeležava praznik posvećen Stefanu Nemanji, rodonačelniku loze Nemanjića i utemeljivaču srpske države. Sveti Simeon Mirotočivi, kako mu je bilo monaško ime, čovek koji je mač zamenio krstom, danas se posebno slavi među vernicima.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Stefan Nemanja, osnivač srpske vladarske dinastije Nemanjića, umro je na današnji dan 1200. godine, a njegovo nasleđe ostalo je temelj srpske države i Srpske pravoslavne crkve.

Dan rođenja malog Simeona simbolično pada na datum koji nosi veliku istorijsku i duhovnu vrednost za srpski narod.

