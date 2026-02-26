Ovo moćno biblijsko ime su Nikolina i Saša Kapor dali trećem detetu: Simbolika je nikad snažnija

Pevačica Nikolina Kovač (35) danas, 26. februara, donela je na svet treće dete u braku sa kolegom Saša Kapor.

Kako mediji prenose, ponosni roditelji su odlučili da nasledniku daju ime Simeon, a pevačica se porodila carskim rezom.

Ime Simeon potiče iz hebrejskog imena (Shim’on) i znači "onaj koji sluša" ili "Bog je čuo". U Bibliji, Simeon je jedan od dvanaest sinova Jakova i osnivač jednog od dvanaest izraelskih plemena. Ime nosi konotaciju poslušnosti, spremnosti na učenje i duhovne pažnje.

Zanimljivo je da se danas, 26. februara, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obeležava praznik posvećen Stefanu Nemanji, rodonačelniku loze Nemanjića i utemeljivaču srpske države. Sveti Simeon Mirotočivi, kako mu je bilo monaško ime, čovek koji je mač zamenio krstom, danas se posebno slavi među vernicima.

Stefan Nemanja, osnivač srpske vladarske dinastije Nemanjića, umro je na današnji dan 1200. godine, a njegovo nasleđe ostalo je temelj srpske države i Srpske pravoslavne crkve.

Dan rođenja malog Simeona simbolično pada na datum koji nosi veliku istorijsku i duhovnu vrednost za srpski narod.

