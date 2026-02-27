AKTUELNO

Domaći

Mile Kitić je na sceni više od 40 godina, a malo ko mu zna pravo ime

Popularni pevač narodne muzike prvi album objavio je davne 1982. godine, ali ukus prve popularnosti Mile Kitić će osetiti tek nekoliko godina kasnije.

Naime, danas jedan od najpopularnijih folkera u dijaspori prekretnicu u karijeri je doživeo kada je postao deo produkcijske kuće "Južni vetar".

Gostujući u jednoj emisiji, Mile je otkrio šta piše u njegovoj ličnoj karti.

- Moje pravo ime je Milojko - rekao je pevač svojevremeno u jednoj emisiji na Pinku.

Podsetimo, pevač Mile Kitić je rođen u selu u Bosni i Hercegovini, roditelji su mu se bavili zemljoradnjom i živeo je jako siromašno.

- Rodio sam se u jednom selu Donji Cerani, u jednoj zemljoradničkoj familiji, bilo nas je petoro. Ne krijem da sam pomagao porodici, čuvao stoku, sve sam to radio i pored odlaska u školu, ali to je bilo normalno - rekao je Mile.

- Kada sam bio osmi razred roditelji su otšli za Ameriku i moj najstariji brat bio mi je kao dugi otac, živeo je u Sarajevu. Imao je ženu i dete i stanovali smo u jednoj baraci, jednoj sobi svi. Kod njega sam otišao i završio srednju školu. Teško je doći iz provincije u veliki grad i početi se baviti muzikom, posebno je Sarajevo bilo muzička metropola tada. Bilo je par pevača koji su bili ozbiljne zvezde. Počeo sam da pevam po domovima kulture i primetili su me, bili su neki momci koji su osnovali bend „Prinčevi" i ja sam počeo sa njima da sviram bas gitaru pored obaveza prema školi, počeo sam i da pevušim i idem na neka takmičenja amatera - prisetio se pevač svojih početaka.

